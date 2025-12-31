PLG／測試合約扶正只打4場 勇士掰了洋將柏萊特

本周將回到主場迎敵的台北富邦勇士隊，今天正式宣布洋將柏萊特（Bennie Boatwright）離隊，雙方達成共識結束合約關係。

柏萊特今年8月與勇士簽下測試合約，10月8日代表勇士出賽東亞超級聯賽（EASL），單場攻下5記三分球在內的21分，展現優異的進攻效率；隨後於10月以正式球員身分加盟勇士，在PLG聯盟出賽4場，場均貢獻10.3分、5.3籃板，為球隊提供穩定火力支援。

經教練團審慎評估與討論後，最終決定與柏萊特合意結束合約關係。勇士球團表示，由衷感謝柏萊特這段期間為球隊的付出與貢獻，祝福他未來生涯一切順利，持續在場上發光發熱。