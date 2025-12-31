快訊

TPBL／上季進冠軍賽、本季卻墊底 海神與總教練費雪結束合作

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高雄全家海神隊與總教練費雪結束合作關係。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊與總教練費雪結束合作關係。圖／高雄全家海神隊提供

TPBL高雄全家海神隊在開季前14場比賽僅拿下4勝，戰績在聯盟墊底後，今天正式宣布與德國籍總教練達成離隊協議，結束1個半賽季的合作，並將由助理教練朱永弘暫代總教練職務。

海神在去年7月找來德國籍的費雪執掌兵符，儘管開季狀況不如預期，不過隨著新體系的磨合表現漸入佳境，最終海神更是一路殺進到總冠軍賽，並不敵國王以亞軍作收。

而本賽季海神在被看好有機會再度衝擊總冠軍的情況下，開季後卻是狀況連連，前14場比賽打完也僅拿下4勝，戰績在7隊間敬陪末座，而今天海神球團也宣布與費雪達成離隊協議，結束合作關係，球團也感謝費雪的付出，祝福未來ㄧ切順利。

朱永弘出任海神代理總教練。圖／高雄全家海神提供
朱永弘出任海神代理總教練。圖／高雄全家海神提供

在費雪離隊後，海神也將由助理教練朱永弘擔任代理總教練，海神球團指出，朱永弘球員時期以強悍的身體對抗著稱，高掛戰袍後即投入基層籃球教育，逾十年的學生籃球執教經驗橫跨國中、高中、大學，並在高雄全家海神隊2021年建隊後成為教練團核心，先後輔佐澳洲籍教頭喬伊斯、德國籍總教練費雪擔任助理教練。

從學生籃球到職業隊擁有完整教練團資歷，「朱哥」不僅協助年輕球員學生過渡至職業的訓練方針，紮實且嚴謹的季前體能訓練及銜接賽季的防守體系建構，持續為海神打造團隊基石之餘，也強調戰術執行力及球員是否能了解自身於體系內的角色定位，並實際運用於賽場能力。

在球隊4勝10負之際接下兵符，朱永弘表示，「認清現況、改善現況。我們連敗，但我們不是弱者。壓力使人成長，不止教練團，希望球員也能感受到球迷對海神的期待，一起突破困境，找回海神的初心，為球迷及團隊的榮耀而戰。」

