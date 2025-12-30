聽新聞
籃球／魔獸貼自己與林書豪逛夜市AI圖 喊話「欠球迷慈善賽」
新北國王隊上周為傳奇球星林書豪舉辦引退儀式，昔日火箭隊隊友「魔獸」霍華德（Dwight Howard）現身影片祝福，霍華德也透過IG向全世界球迷，再次向林書豪致敬。
霍華德曾在火箭隊與林書豪當隊友，2022年曾來台加入桃園永豐雲豹隊，但只待一季就離隊，無緣和林書豪再續前緣。霍華德在退役祝福影片中開玩笑表示，「我們本來應該一起在台灣贏下冠軍，才能去慶祝吃雞屁股。」
霍華德IG發文再次提到林書豪，「恭喜你擁有一段超棒的職業生涯林書豪，我們至少欠球迷一場慈善賽，彌補當年沒能在台灣一起打球的遺憾。」
霍華德還貼出自己與林書豪逛士林夜市、饒河夜市、台北101的AI照片，還放成龍電影《尖峰時刻》劇照，暗示兩人是最佳拍檔。
