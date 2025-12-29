TPBL／戰神攜手味全龍辦主題週 棒球好手客串一日主持人

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
臺北戰神1月「當紅不讓」攜手味全龍開啟新年棒籃熱血篇章。圖／戰神提供
臺北戰神1月「當紅不讓」攜手味全龍開啟新年棒籃熱血篇章。圖／戰神提供

臺北台新戰神將於明年1月10、11日及1月17、18日重返主場和平籃球館，球團今天宣布與中華職棒味全龍攜手舉行「當紅不讓」主題活動，味全龍球星將於賽前舉辦簽名會，並化身主場主持人帶動全場氣氛，小龍女與Taishin Wonders也將共同帶來開場演出，更同步推出聯名「留聲吊飾」進場限量送，由戰神雷蒙恩、錢肯尼，以及味全龍劉基鴻、李凱威親自錄製語音內容，按下吊飾即可聽見球員驚喜留言，讓球迷感受棒籃跨界的雙倍應援魅力，開啟屬於台北的新年熱血篇章。

1月10日由吉力吉撈・鞏冠、劉基鴻與張政禹率先登場，11日則由郭天信、劉俊緯與曹祐齊接力現身，17日再由李凱威、曾聖安與拿莫・伊漾到場，三日都將舉辦賽前簽名會，並客串一日主持人，帶動現場應援，為戰神主場注入滿滿能量，讓戰友在職棒休賽季，依然有機會近距離感受職棒球星的魅力。

Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女也帶來限定跨界演出，連續兩個週末準備不同舞碼組合。1月10日和11日由馬妹、佩霓分別搭配小蛙與璦昀演出；17日和18日由蘿拉、群群輪番與張晴、小蛙同台，也將於戰神裝備局擔任一日店長。

活動最後的18日賽前加碼舉辦Taishin Wonders與小龍女聯合拍照會，味全龍吉祥物威弟也將於1月10日和18日陪伴戰友，芮美18日也將加入應援行列，為主場增添更多歡樂氣氛。

「當紅不讓」主題日更推出聯名進場贈品「留聲吊飾」，按下按鈕即可聽見球員驚喜留言。錢肯尼挑戰以閩南語傳遞日常關心，雷蒙恩化身「萌 恩」，用最可愛的語調拜託戰友進場加油，龍將們的神祕小語也藏在其中，等待球迷進場親自解密。

戰神表示，1月份主場賽事門票現正熱賣中，台新卡及新光卡卡友享9折優惠，指定區域另推出三人同行買二送一、四人同行買三送一的戰友同行價。

