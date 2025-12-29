快訊

HBL／過去3年複賽沒輸過 光復掉外卡驚險闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
光復高中外卡賽出線，晉級8強。圖／高中體總提供
光復高中外卡賽出線，晉級8強。圖／高中體總提供

過去3年複賽不曾輸球，光復高中114學年HBL男甲級複賽第一戰就中斷連勝紀錄，且一輸就是3場，不過今天外卡賽在何鉦凱21分帶領下以86：68力退三重商工，和壓軸戰奪勝的東山高中一同搭上8強末班車。

光復從109學年開始連續5年打進台北小巨蛋決賽，110到112學年更都打到冠軍戰，收穫2座冠軍，今年卻落到外卡，教練陳定杰苦笑說：「有驚無險，上次打外卡還是舊制，一日兩戰，李宇偉（助教）還說他常打外卡，新榮時期，那也是一日兩戰，所以這也是第一次的（新制）外卡，很抖，很不好準備，畢竟我們遇到的是昨天贏球的球隊，士氣還不錯。」

前一度打外卡已是108學年，陳定杰透露，自己原本沒印象，是被告知才想到前三年複賽沒有輸過球，不料今年一口氣就輸三場，儘管高一、高二球員較多，高三有聯賽經驗的也是少數，打得辛苦可以預期，但團隊場均失誤過多是警訊，陳定杰說：「我們場均失誤快23個，是12強倒數第二多，這不是我們該有的水準，我們要失誤那麼多也沒辦法和列強拚，下階段要把失誤修正起來。」

陳定杰也提到，複賽首戰2分差敗給能仁家商後發現，球員體能下降速度很快，8強可能面對連4場的高強度賽事，體能也是備戰下階段的加強重點。

光復淘汰三重出線，壓軸戰的東山高中把開南高中第二節和第三節的得分都壓制在7分，最終在黃紹恩23分、10籃板發揮下以52：45奪勝，搶下最後一張8強門票，明年2月將和松山高中、南山高中、彰縣成功、南湖高中、東泰高中、能仁和光復爭奪最後4強席位。

