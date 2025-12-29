籃球／貝勒大學招募職業球員惹爭議 密西根名帥怒噴：NCAA該感到羞恥！

近期，美國大學體育協會（NCAA）發生了一起頗具爭議的事件，現年21歲的2023年NBA二輪秀納吉（James Nnaji）進入貝勒大學就讀，具備4年的參賽資格，且獲準立即上場比賽，這引起了密西根州立大學總教練伊佐（Tom Izzo）感到相當不滿，他認為這不只是NCAA的恥辱，並表示這是他見過的最令人震驚的事情。

經NCAA裁定，這位來自尼日利亞的中鋒納吉獲准進入貝勒大學就讀，他還擁有4年大學參賽資格，這位球員此前已在海外職業聯賽效力，並在2023年NBA選秀大會首輪被底特律活塞隊選中。雖然納吉沒有在NBA的例行賽中亮相，但他確實打過職業比賽，在此事件公佈後，隨即引發外界不小的爭議。

納吉（中）曾在NBA夏季聯賽中出賽。 美聯社

當然此事也在大學籃壇內引爆轟動，密西根州大的總教練也對此發表看法，在美國時間週六的一次訓練過後，伊佐接受《底特律自由報》時表示：「它比我想像的還要糟糕。簡直糟透了。發生的一切真的太糟糕了。」

「現在我們要把那些被NBA選中的球員都招進來？」伊佐以開玩笑地口吻說：「一個半月前我就跟你說過。來吧，魔術強森（Magic Johnson）和哈里斯（Gary Harris），我們上吧，幹得漂亮！為什麼不呢？」

NEWS: James Nnaji, the No. 31 pick in the 2023 NBA draft, has enrolled at Baylor, agents Gerard Raventos and Deirunas Visockas of Gersh Sports told DraftExpress.



A monumental development: a former NBA draft pick is immediately eligible to play college basketball this season. pic.twitter.com/8S9aK6MWR3 — Jonathan Givony (@DraftExpress) 2025年12月24日

「我的意思是，如果真要那樣做，NCAA真該感到羞恥，教練們也一樣。但NCAA真的是罪魁禍首，因為教練們為了自身利益也會做出選擇。那些委員會裡的人竟然做出這樣的決定，竟然允許如此荒謬的事情發生，完全不考慮孩子的感受。」伊佐補充。

這位教練再度開玩笑稱，如果現在所有規則都允許這樣做，那他們可以嘗試召回目前在NBA效力的前密西根州大的球員，以現效力黃蜂隊的布里吉斯（Miles Bridges）為例，來取代現任密西根前鋒卡爾（Coen Carr）。

Pro basketball player James Nnaji commits to Baylor. College coaches can recruit pro players? Wow. The game has truly changed. pic.twitter.com/8w2bbbxi7W — Coach Cherry (@CoachCherry93) 2025年12月25日

伊佐說：「我當時問卡爾，『如果我把布里吉斯叫回來，讓你坐板凳，你覺得怎麼樣？』我的意思是，你可能會笑，但我們現在就是這麼做的，有人坐板凳，有人不上場，我覺得這對球員不公平。」

伊佐還提到，他很想對361位NCAA一級聯賽的教練進行調查，看看有多少人支持靈活的參賽資格規則，他預計可能只有5%到10%的人贊同這種不斷變化的標準。他也表達了擔憂，認為隨著大學運動在缺乏明確指導方針的情況下日益職業化，球迷們越來越感到沮喪，並逐漸不再關注這項運動。他說：「在我看來，NCAA的所作所為簡直是一場鬧劇。我們只擔心被告，但不敢與任何人對抗。我認為領導力意味著要敢於抗爭，要做出有時不受歡迎的決定。」

「如果情況就是這樣，如果我必須做出這些調整，那就調整吧。如果真是這樣，那就去打職業聯賽，」伊佐強調：「但我們不能只做到一半。因為根本不存在只做到一半這種事。」