林書豪退休／告別籃壇之際給台籃的忠告？林書豪：以「合」為貴
37歲的前新北國王球星林書豪在昨日迎來他的球衣退休儀式，包含家人、演藝圈摯友與國王隊友們等都蒞臨現場，陪他走完職業生涯最後一哩路。而退下球衣的他，當被問到給台灣籃壇的有何建議時，他則給出「團結」的答覆，並補充：「一起合作會走得更遠。」
林書豪於今年8月底在個人社群媒體IG上宣告退役訊息，他職業生涯最後一支效力的新北國王隊，則選在昨日晚間為他舉辦球衣退休儀式，除了邀請林書豪的家人——爸爸林繼明、媽媽吳信信、哥哥林書雅和弟弟林書緯均出席，讓場面溫馨不少。此外，周杰倫、周興哲、吳建豪等演藝圈好友們也到場力挺。
除此之外，國王球團也暖心製作祝福影片，邀請其他演藝圈歌手、演員，甚至讓人感到驚喜的是，遠在大洋彼岸的一眾NBA球星、教練，甚至NBA主席習佛（Adam Silver）也給予林書豪送上最崇高的敬意與祝福。
2023年，林書豪返台加盟PLG高雄鋼鐵人，同年他轉戰新北國王與弟弟林書緯完成首次同隊打球的夢想，並在該季幫助國王以4：1擊敗領航猿奪下隊史首冠；隔年新北國王轉戰TPBL聯盟，最後同樣殺入冠軍戰，與高雄全家海神血戰7場後才以4：3奪下隊史第2座冠軍。
今年休賽季，PLG、TPBL兩聯盟原本一度考慮「先合作再合併」的模式，看似即將迎來大結局的台灣籃壇，最後仍然宣告破局。在昨日的球衣退休儀式結束後，林書豪被媒體問到退休對台籃有何建議時，他隨即開口就說「unity（團結）」，並接著表示：「一起合作會走得更遠，不只是籃球，人生以及每件事都是。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言