林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
林書豪在球衣退休儀式和家人合影。記者邱德祥／攝影
林書豪在球衣退休儀式和家人合影。記者邱德祥／攝影

「哈佛小子」林書豪8月底宣告退役，最後一支效力的新北國王隊今天為他舉辦球衣退休儀式，爸爸林繼明、媽媽吳信信、哥哥林書雅和弟弟林書緯都親自出席，林書豪致詞時除一一感謝到場的親友，也將時間獻給幕後的妻子，他透露兩人交往4年期間都沒公開，自己賽前緊張時是聽太太挑的歌單，謝謝妻子讓自己成為「更好的人」。

林書豪在國王兩個賽季，完成和弟弟林書緯同隊打球心願，第一個賽季兄弟就聯手奪下PLG總冠軍；上季國王加入TPBL後國王再度登頂，包辦例行賽和總冠軍賽MVP，季後林書豪宣佈退役，今天球衣退休儀式是他以新身份首度回到新莊體育館。

退休儀式由歌手瘦子開場，他透露當初是林書豪邀請他到場獻唱；吳建豪也到場高歌以林書豪為靈感的《Warriors》。國王球團為林書豪準備多支影片，從籃壇各界人士、前教練萊恩、前隊友曼尼高的祝福，到演藝圈好友周杰倫、鄧紫棋、林俊傑、蕭敬騰、王嘉爾、張藝興、王鶴棣和中國「移動長城」姚明都錄製影片，最後還有來自NBA的祝福影片，包括現任NBA主席習佛、克隊時期的總教練、格林、「魔獸」霍華德、費爾德茲、錢德勒和韓裔演員劉思慕等都驚喜現身，讓新莊體育館滿場球迷歡呼聲不斷。

林書豪上台後用一些小故事表達感謝，除點名隊友李愷諺和上季合作的4位洋將，也感謝國王管理階層和現任總教練洪志善，最後將篇幅留給家人們，從弟弟「緯緯」在自己想放棄時難得在家裡群組發了一長串文，到嫂嫂、哥哥和雙親為自己的復出，最後感謝沒有露面的太太。

「我老婆，很辛苦，當女朋友4年了，不能一起走路，不想別人知道，想要有單純的時間。」林書豪分享，有時一起去吃飯被認出來，兩人馬上改成打包到車上繼續吃，當活動或比賽太太明明在現場卻要假裝不在，都是太太的犧牲才成就了幕前的自己，「因為妳，讓我每天變成比較好的人。」

林書豪透露，太太常建議自己可以更大方，像是捐錢做公益，「妳會一直挑戰我，讓我愛的更多，變成更好的人？」他也分享，賽前緊張時，太太會全力支持，每天挑選適合的音樂，幫助自己迎接每一場挑戰，謝謝身後溫暖的力量。

