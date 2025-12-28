TPBL／奪勝給林書豪退休儀式？沃許本嘴硬開玩笑：才不在意他

新北國王隊今天賽後舉辦林書豪球衣退休儀式，隊友也很「給力」，靠第四節一波12：0攻勢扭轉戰局，最終以86：82擊敗高雄全家海神，讓賽後儀式更趨完美。

國王洋將沃許本全場22分有10分集中在決勝節，包括節末平手之際補籃攻下超前球。賽後記者會他開玩笑說，才不在意場邊的林書豪，每場比賽都想奪勝，接續馬上說，這季第一次看到林書豪到新莊體育館，國王進球時能站起來歡呼，仍是很特別的時刻。

「他是很棒的隊友，場上場下都是，他為球隊做了很多外界不知道的事，非常謙虛。」沃許本還點名一同出席記者會的林書緯，笑說這場球隊林書緯感覺應該更特別。

被「cue」到的弟弟林書緯笑說：「我其實很常看到他，今天不用說太多，平常就會看到他，整個夏天，他退休後我們家人都知道，已經說很多話了。」他也提到，特別的日子贏球仍是最重要的事情。

國王總教練洪志善上季還是林書豪隊友，他分享說，林書豪場上、訓練的東西對自己有很多啟發，「他對籃球的反應太快了，這兩年自己進步，很多的地方可以和他學。」

海神上季和國王總冠軍賽血戰7場，今天又是國王對手，海神主將胡瓏貿也向林書豪獻上祝福，「他就是大家很好的模板和榜樣，感謝他對台灣籃球的付出。」除祝福林書豪退休生活一切都好，胡瓏貿再次感謝林書豪帶給大家的示範，成為球員們的目標。

賽後球衣退休儀式擔任表演嘉賓的瘦子也感謝林書豪的邀請，「謝謝你給大家的回憶，很多勵志的故事，最好的祝福都給你！」