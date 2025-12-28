TPBL／林書豪場邊觀戰 國王逆轉海神主場止敗
賽後將為林書豪舉辦球衣退休儀式，新北國王隊今天在林書豪場邊觀戰下打出逆轉勝，靠第四節一波12：0攻勢扭轉戰局，節末平手之際沃許本再放進超前分，林彥廷最後2.6秒的兩罰俱中，助隊驚險以86：82擊敗高雄全家海神，以勝利迎接林書豪的特別日子。
國王第一節僅拿18分，第二節在洋將奧帝12分領軍下打出28：21的單節攻勢，半場打完46：46戰平。
第三節國王前4分鐘都沒得分進帳，讓海神打出一波10：0猛攻；李愷諺外線破網讓國王下半場得分終於開張，林彥廷追加三分彈，沃許本也在籃下暴扣得手，國王回敬一波10：4攻勢，加上2分29秒海神洋將凱帝被吹技術犯規，奧帝罰球得手後國王追到59：62，但國王接續只有熊祥泰飆進外線，三節打完海神仍取得69：62領先。
國王第四節再68：74落後下逼出海神接連失誤，一波12：0猛攻超前比分；海神靠蘇文儒「4分打」終結超過4分半鐘的得分乾旱。2分12秒海神挑戰後，國王洋將杰倫的犯規升級成違反運動精神犯規，海神洋將布里茲克2罰得手助隊82：82追平，不過沃許本搶下進攻籃板後打進超前球，海神有機會的追平一擊又發生失誤，林彥廷2.6秒兩罰俱中攻下保險分，最終國王就以4分差驚險止敗。
