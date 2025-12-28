TPBL／第三節海嘯攻勢 特攻客場狙擊夢想家

新北中信特攻隊今天第三節打出39：16的海嘯攻勢，團隊共轟進18記三分彈，一節就扭轉戰局，最終以118：104逆轉福爾摩沙夢想家隊，第8勝到手後穩住TPBL第二名席次。

夢想家第一節以27：17領先，全場最多取得13分優勢，但第三節特攻在謝亞軒連傳3次助攻，助隊打出8：2攻勢，先助隊以51：51戰平，馬可持續奪分下特攻更一舉逆轉戰局。

馬可單節6投俱中，加上9罰都把握，單節狂轟22分，謝亞軒也有單節4助攻和3抄截演出，助特攻帶著82：65優勢進入決勝節。

夢想家第四節雖在馬建豪單節三分球8投5中拿16分下，團隊也有39分進帳，但特攻「黑豹」阿巴西單節也有12分貢獻，貝奇三分球4投3中貢獻9分，特攻單節再轟下36分，最終以118：104客場止敗。

特攻今天5人分兩位數，馬可33分、19籃板、9助攻「準大三元」，阿巴西25分，新洋將貝奇三分球10投6中貢獻21分，謝亞軒15分、7助攻；夢想家也是5名球員得分兩位數，霍爾曼29分、11籃板，高柏鎧12分、15籃板，馬建豪20分是夢想家本土最高。

第三節帶動特攻反撲，謝亞軒說：「我們上半場攻勢沒那麼流暢，出手是好的但結果沒那麼好，教練提醒我們繼續做對的事情。」他提到馬可有進攻優勢，球隊也把機會製造給馬可，「做同樣的事情，教練給我們信心，勇於出手，過程是好的就繼續做下去。」

今天傳出7助攻的謝亞軒也提到，現在在球場工作不像過去單純的投外線和防守，「感謝教練團給我空間，給自己多一點責任，讓對手更難防守我。」