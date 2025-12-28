TPBL／超高規格！國王發林書豪球衣退休儀式觀賽證書

新北國王隊本周舉辦「傳奇榮耀主題週」向林書豪致敬，今天賽後更將舉行球衣退休儀式；國王除了在新莊體育館環廊安排林書豪特展，還為購買12月紀念套票的球迷準備限量的「林書豪球衣退休儀式觀賽證書」和「Linsanity」鑰匙圈，用高規格歡送上季奪下雙料MVP的林書豪。

上季助國王打下總冠軍的林書豪，8月底宣布退役，國王今天將舉辦林書豪球衣退休儀式，球隊特別準備觀賽證書，燙金的證書上寫著「感謝您與來自世界各地的球迷一同到場，見證林書豪#7傳奇的榮耀時刻。新莊城堡的燈火與吶喊因您而璀璨，您是LINSANITY傳奇中永遠的一章」。

國王舉辦「傳奇榮耀主題週」向林書豪致敬，新莊體育館環廊設有林書豪特展。記者曾思儒／攝影

新莊體育館環廊本周有滿滿林書豪元素，包括可以留下給林書豪祝福的球迷牆、林書豪在國王時刻的展覽牆、林書豪各時代球衣的展示牆、林書豪球鞋展牆等，球迷還可印製林書豪專屬相卡，吸引長長排隊人龍。

林書豪演藝圈擁有好人緣，今天退休儀式有瘦子（E.SO）擔任表演嘉賓，今天球團還預告有一位「神秘嘉賓」現身球衣退休儀式，球迷從剪影紛紛猜測是和林書豪交情甚篤「華語流行天王」周杰倫。

國王舉辦「傳奇榮耀主題週」向林書豪致敬，球迷排隊印製林書豪專屬相卡。記者曾思儒／攝影