林書豪退休／還在思考下一步 林書豪主軸：幫助下一代
「哈佛小子」林書豪今年8月底宣布退役，今天舉辦粉絲見面會分享退役關鍵後最近生活，有個人專屬品牌的他還透露，還在思考品牌的下一步，確定的是「幫助下一代」會是主要目標。
林書豪提到，個人雖退休，品牌仍會做很多東西，像是做公益、透過社群和粉絲聯繫也不會少，不打球後空出來的時間也持續探索中，會慢慢做出決定。
「一直在思考，用什麼方式去幫助下一代的籃球員，未來肯定會有些計畫，只是還沒確定下來。」林書豪表示，如何幫助年輕小孩是自己很關注的部分，不只籃球，可以有更多方向，「都是希望做好事，傳播好的價值觀，有影響力。」
2019年和特步開始合作的林書豪也提到，特步從第一天就有和自己說，就算退役還會想繼續出林書豪產品，就像「籃球大帝」喬丹一樣，退休後仍有新鞋款問世，他也會持續「最做好的自己」。
今天見面會年齡層很廣，不少小球迷到場，林書豪也鼓勵台灣年輕球員「跳脫舒適圈」，他以自身為例，「當運動員我覺得最重要就是不能太舒服，一直去挑戰自己所以我會鼓勵，當你覺得你已經打很好，是最好的球員，那要換一個新環境。」他提到自己還是學生時，只要球打得好，媽媽就會幫自己找一個新聯盟去挑戰，不斷突破自己，「如果你一直是最好的，就不會有靈感、創意、思考，所以這很重要。」
