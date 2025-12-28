HBL／成功高中首闖八強 彰化籃球創下歷史里程碑

彰化縣立成功高中男子籃球隊在114學年度HBL高中籃球聯賽表現亮眼，延續資格賽氣勢，昨天於12強與複賽接連拿下關鍵勝利，首度挺進全國八強，寫下校史里程碑，這也是彰化縣在HBL賽事歷史上，第一次有球隊闖入前八強，彰化縣長王惠美表示，這是彰化長期深耕校園籃球的成果，請鄉親一同為「彰化子弟兵」加油。

12月27日的關鍵戰役，成功高中面臨背水一戰壓力，仍穩住比賽節奏，最終搶下B組最後一張八強門票。後衛余玄騰串聯攻防、掌控節奏，三年級球員余玄胤外線火力精準，王家程與張承曄在籃板與得分端穩定輸出，全隊以高度紀律與默契完成歷史性突破。

回顧12強賽，「雙槍」張承曄與王家程合力貢獻29分、22籃板，終場以71比63擊敗對手，取得隊史12強首勝。在複賽中，余玄騰更交出個人首次「大三元」成績，帶動全隊火力，展現整體戰力。

王惠美說，成功高中自113學年度首度挺進12強後，今年再創高峰、晉級八強，充分展現彰化孩子在高張力賽事中不畏壓力、團結拚戰的運動家精神。