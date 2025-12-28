快訊

煎熬8周做出退休決定 林書豪：想要更多時間陪家人

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
籃球球星林書豪（右）即將退休，下午舉行粉絲見面會，P. LEAGUE+副會長陳建州（左）贈送紀念籃球。記者曾原信／攝影
籃球球星林書豪（右）即將退休，下午舉行粉絲見面會，P. LEAGUE+副會長陳建州（左）贈送紀念籃球。記者曾原信／攝影

籃球明星林書豪今年8月宣布退休，下午舉行粉絲見面會，與777位粉絲一一合影。提到退休決定，林書豪坦言身上已有多處傷勢，甚至因膝蓋傷勢，連玩溜滑梯都有困難，也希望能有更多時間陪陪家人孩子。

林書豪表示，身為職業運動員，身體及時間都必須全部投入。林書豪分享，某次剛好有空，想到兒子提過想一起去游泳，但那天兒子見到自己時，卻有一種陌生感，林書豪表示，不想要跟兒子有疏離感，同時因為傷勢的關係，連玩溜滑梯等等活動都有困難，因此經過思考後，花了8個禮拜與家人、心理師、運動心理師討論，想法反覆折騰，最後才做出退休決定。

籃球明星林書豪（中）即將退休，下午舉行粉絲見面會，與777名粉絲一一合影。記者曾原信／攝影
籃球明星林書豪（中）即將退休，下午舉行粉絲見面會，與777名粉絲一一合影。記者曾原信／攝影
籃球球星林書豪即將退休，下午舉行粉絲見面會，林書豪表示，未來仍然將在運動產業等領域，幫助年輕人。記者曾原信／攝影
籃球球星林書豪即將退休，下午舉行粉絲見面會，林書豪表示，未來仍然將在運動產業等領域，幫助年輕人。記者曾原信／攝影
提到引退決定，林書豪表示，考量到自己身上的傷勢，外加想要更多時間陪伴家人孩子。記者曾原信／攝影
提到引退決定，林書豪表示，考量到自己身上的傷勢，外加想要更多時間陪伴家人孩子。記者曾原信／攝影
<
籃球明星林書豪即將退休，下午舉行粉絲見面會，場外也有海報等紀念品提供粉絲合影。記者曾原信／攝影
籃球明星林書豪即將退休，下午舉行粉絲見面會，場外也有海報等紀念品提供粉絲合影。記者曾原信／攝影

