聽新聞
0:00 / 0:00
煎熬8周做出退休決定 林書豪：想要更多時間陪家人
籃球明星林書豪今年8月宣布退休，下午舉行粉絲見面會，與777位粉絲一一合影。提到退休決定，林書豪坦言身上已有多處傷勢，甚至因膝蓋傷勢，連玩溜滑梯都有困難，也希望能有更多時間陪陪家人孩子。
林書豪表示，身為職業運動員，身體及時間都必須全部投入。林書豪分享，某次剛好有空，想到兒子提過想一起去游泳，但那天兒子見到自己時，卻有一種陌生感，林書豪表示，不想要跟兒子有疏離感，同時因為傷勢的關係，連玩溜滑梯等等活動都有困難，因此經過思考後，花了8個禮拜與家人、心理師、運動心理師討論，想法反覆折騰，最後才做出退休決定。<
