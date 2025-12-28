快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

聽新聞
0:00 / 0:00

林書豪退休／超寵粉！林書豪堅持和777名球迷一一合影

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林書豪寵粉，最後環節和在場777個球迷一一合影。記者曾原信／攝影
林書豪寵粉，最後環節和在場777個球迷一一合影。記者曾原信／攝影

今年8月底宣布退役的「哈佛小子」林書豪，今天在台北W酒店舉辦粉絲見面會，除了分享退役原因和未來規劃，見面會最後一個環節更和現場777名參加見面會的球迷一一合影，寵粉無極限。

林書豪分享，決定來台打球的三個關鍵中，其中之一就是熱情的台灣球迷，今天和球迷見面也是想親自說聲「謝謝」，表達15年職業生涯得到的關愛。

見面會主持人唐志中透露，最後的拍照環節，林書豪團隊都認為要完成有難度，但林書豪十分堅持，才有這樣難得的機會。在多方宣導下，球迷配合由官方攝影師拍攝合照，拍完照就下台的流程，林書豪也化身「人形立牌」，燦笑和每位粉絲合影。

球迷見面會開始前，林書豪還特別花了半小時舉辦「媒體感謝會」，一一致贈親筆簽名的謝卡，親自和媒體道謝，他在見面會上解釋舉辦今天活動的原因，「主要就是我退役後肯定有很多情緒，每天、每個禮拜都會去思考，我不會去想比賽得了幾分，最強的情緒是我很感動。過一段時間還是很感動，所以我想辦這個活動，給球迷，前面也花了點時間和媒體。」

林書豪提到，今天場合十分純粹，沒有聯盟、贊助商或是球隊介入，就是很輕鬆和媒體、球迷見面的場合，也是他想表達感謝之意的方式。

林書豪舉辦粉絲見面會，場外許多紀念品展示。記者曾原信／攝影
林書豪舉辦粉絲見面會，場外許多紀念品展示。記者曾原信／攝影
林書豪舉辦粉絲見面會，會場外有許多個人物品展示。記者曾原信／攝影
林書豪舉辦粉絲見面會，會場外有許多個人物品展示。記者曾原信／攝影
林書豪舉辦粉絲見面會，場外許多紀念品展示。記者曾原信／攝影
林書豪舉辦粉絲見面會，場外許多紀念品展示。記者曾原信／攝影
林書豪舉行粉絲見面會，許多球迷穿上林書豪球衣到場。記者曾原信／攝影
林書豪舉行粉絲見面會，許多球迷穿上林書豪球衣到場。記者曾原信／攝影
林書豪舉辦粉絲見面會，場外設置看板讓球迷可以拍照留念。記者曾原信／攝影
林書豪舉辦粉絲見面會，場外設置看板讓球迷可以拍照留念。記者曾原信／攝影
林書豪寵粉，最後環節和在場777個球迷一一合影。記者曾原信／攝影
林書豪寵粉，最後環節和在場777個球迷一一合影。記者曾原信／攝影

籃球

延伸閱讀

林書豪退休／翻來覆去八周 林書豪曝決定關鍵

TPBL／領先20分打到被追平 攻城獅靠高國豪關鍵表現險勝國王

TPBL／林書豪球衣退役儀式 瘦子擔任表演嘉賓

與曾宇謙同台演出、林書豪到訪 這所偏鄉實驗小學逆轉「無子化」

相關新聞

林書豪退休／超寵粉！林書豪堅持和777名球迷一一合影

今年8月底宣布退役的「哈佛小子」林書豪，今天在台北W酒店舉辦粉絲見面會，除了分享退役原因和未來規劃，見面會最後一個環節更...

林書豪退休／翻來覆去八周 林書豪曝決定關鍵

今年8月底宣布退休，「哈佛小子」林書豪今天舉辦粉絲見面會，親自說明退役的關鍵，他分享翻來覆去了8個星期，最後一刻已經決定...

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

台灣職籃在今天吹響「女神日」號角，在TPBL福爾摩沙夢想家於台中洲際迷你蛋找來三上悠亞助陣後，PLG新軍新竹洋基工程也在...

PLG／賽前攜手洋基女孩秀熱舞 林志玲透露為洋基工程站台原因

洋基工程隊今天在新竹市立體育館舉行隊史首場主場開幕戰，並邀請來「優雅女神」林志玲進行首航敲鐘儀式，賽前她更與洋基女孩一同...

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

上個賽季幫助新北國王打下TPBL總冠軍，獲得總冠軍賽MVP的林書豪8月底宣布退役，今天他舉辦粉絲見面會透露，退役關鍵之一...

煎熬8周做出退休決定 林書豪：想要更多時間陪家人

籃球明星林書豪今年8月宣布退休，下午舉行粉絲見面會，與777位粉絲一一合影。提到退休決定，林書豪坦言身上已有多處傷勢，甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。