林書豪退休／超寵粉！林書豪堅持和777名球迷一一合影

今年8月底宣布退役的「哈佛小子」林書豪，今天在台北W酒店舉辦粉絲見面會，除了分享退役原因和未來規劃，見面會最後一個環節更和現場777名參加見面會的球迷一一合影，寵粉無極限。

林書豪分享，決定來台打球的三個關鍵中，其中之一就是熱情的台灣球迷，今天和球迷見面也是想親自說聲「謝謝」，表達15年職業生涯得到的關愛。

見面會主持人唐志中透露，最後的拍照環節，林書豪團隊都認為要完成有難度，但林書豪十分堅持，才有這樣難得的機會。在多方宣導下，球迷配合由官方攝影師拍攝合照，拍完照就下台的流程，林書豪也化身「人形立牌」，燦笑和每位粉絲合影。

球迷見面會開始前，林書豪還特別花了半小時舉辦「媒體感謝會」，一一致贈親筆簽名的謝卡，親自和媒體道謝，他在見面會上解釋舉辦今天活動的原因，「主要就是我退役後肯定有很多情緒，每天、每個禮拜都會去思考，我不會去想比賽得了幾分，最強的情緒是我很感動。過一段時間還是很感動，所以我想辦這個活動，給球迷，前面也花了點時間和媒體。」