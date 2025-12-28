快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

聽新聞
0:00 / 0:00

林書豪退休／翻來覆去八周 林書豪曝決定關鍵

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林書豪今天舉辦粉絲見面會。記者曾原信／攝影
林書豪今天舉辦粉絲見面會。記者曾原信／攝影

今年8月底宣布退休，「哈佛小子」林書豪今天舉辦粉絲見面會，親自說明退役的關鍵，他分享翻來覆去了8個星期，最後一刻已經決定繼續球員生涯，不料當天半夜身體突然不適，讓他重新審視內心，才決定做出告別球員生涯的決定。

「退役後，很多人都問我『為什麼退？太早了吧』，其實我已經聊了三四年，我是有在考慮這件事。」林書豪今天穿著帥氣西裝現身，在777名球迷前透露，上季結束後，花了8個禮拜每天和家人、心理師、運動心理師開會，想法不斷改變，「這禮拜想打、下禮拜想退役。」

林書豪透露，其實這段時間仍保持訓練，和弟弟林書緯一起在加州練習，身體也已經做好可以比賽的準備，直到國王隊要註冊球員的最後一刻要給出答案，他當下都決定再打一季，也和新北國王總經理毛加恩說好要回歸，不料發完消息後才睡2小時，心臟彷彿要跳出來，翻來覆去下「感覺不對」，最後林書豪一大清早就開車到哥哥家和嫂嫂討論。

林書豪今天舉辦粉絲見面會。記者曾原信／攝影
林書豪今天舉辦粉絲見面會。記者曾原信／攝影

「開了一整天的會，我就覺得，這真的不對。」林書豪提到，對籃球的熱情，回到球場應該是要很自然的是，不該有那麼多矛盾，「回去沒有百分之百，對球隊不公平，我的個性是百分之百或是零，我就覺得，好像我要退役。」

林書豪笑說，之後他就要一一發訊息給毛加恩和相關人員，「超尷尬！」雖然舉動很像在過愚人節，不過林書豪分享，身邊的夥伴也明白自己身體、生活已經犧牲很多，也能明白他的決定。

林書豪今天舉辦粉絲見面會。記者曾原信／攝影
林書豪今天舉辦粉絲見面會。記者曾原信／攝影

林書豪還透露，其實退休時間還可能更往前，早在第一個來台的賽季，他就曾考慮在台打完球就退役，但在台灣找到過去三、四年不曾感受到的熱情和快樂，也完成在台灣球迷面前比賽的目標，最後也達成和弟弟林書緯同隊打球的設定，「這三個目標都達到了。」

林書豪今天舉辦粉絲見面會。記者曾原信／攝影
林書豪今天舉辦粉絲見面會。記者曾原信／攝影

籃球

延伸閱讀

TPBL／領先20分打到被追平 攻城獅靠高國豪關鍵表現險勝國王

TPBL／林書豪球衣退役儀式 瘦子擔任表演嘉賓

與曾宇謙同台演出、林書豪到訪 這所偏鄉實驗小學逆轉「無子化」

NBA／袋棍球巨星讓勇士教練想起林書豪！ 柯爾：忍不住替他加油

相關新聞

林書豪退休／超寵粉！林書豪堅持和777名球迷一一合影

今年8月底宣布退役的「哈佛小子」林書豪，今天在台北W酒店舉辦粉絲見面會，除了分享退役原因和未來規劃，見面會最後一個環節更...

林書豪退休／翻來覆去八周 林書豪曝決定關鍵

今年8月底宣布退休，「哈佛小子」林書豪今天舉辦粉絲見面會，親自說明退役的關鍵，他分享翻來覆去了8個星期，最後一刻已經決定...

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

台灣職籃在今天吹響「女神日」號角，在TPBL福爾摩沙夢想家於台中洲際迷你蛋找來三上悠亞助陣後，PLG新軍新竹洋基工程也在...

PLG／賽前攜手洋基女孩秀熱舞 林志玲透露為洋基工程站台原因

洋基工程隊今天在新竹市立體育館舉行隊史首場主場開幕戰，並邀請來「優雅女神」林志玲進行首航敲鐘儀式，賽前她更與洋基女孩一同...

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

上個賽季幫助新北國王打下TPBL總冠軍，獲得總冠軍賽MVP的林書豪8月底宣布退役，今天他舉辦粉絲見面會透露，退役關鍵之一...

煎熬8周做出退休決定 林書豪：想要更多時間陪家人

籃球明星林書豪今年8月宣布退休，下午舉行粉絲見面會，與777位粉絲一一合影。提到退休決定，林書豪坦言身上已有多處傷勢，甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。