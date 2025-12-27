HBL／石靖瑜飆生涯新高31分 南山退松山分組第1晉級

快訊

中央社／ 屏東27日電
114學年度HBL高中籃球聯賽南山高中27日與松山高中正面交鋒，靠著石靖瑜（持球者）飆進生涯新高31分，助隊終場以101比97取勝，也確定以男子複賽B組龍頭之姿晉級8強。圖／中央社（高中體總提供）
高中籃球聯賽HBL南山高中今天與松山高中上演「雙山」傳統戲碼，在石靖瑜飆進生涯新高31分帶領下，南山在延長賽以101比97獲勝，確定以分組第1晉級8強。

已提前鎖定8強席次的南山今天與松山正面交鋒，全力爭取分組龍頭，同時重現上季冠軍戰的對戰戲碼，而此役雙方上演激戰，即便南山上半場打完還手握雙位數領先，沒想到易籃後陷入亂流，甚至遭到逆轉比分，所幸簡紹倫第4節結束前飆進續命三分彈，讓兩隊進入延長賽。

接著南山、松山戰況依舊膠著，眼看即將進入第2次延長賽，不過南山靠著林宥慶在終場前4.1秒擺進準致勝一擊，率先突破僵局，最後就以4分之差帶走勝利，同時確定以HBL男子複賽B組龍頭之姿晉級8強。

今年正式執掌南山兵符的陳柏廷接受媒體採訪時表示，即使已經無關晉級，但仍希望球員全力拚，習慣贏的感覺，尤其謝旻耕本場因傷缺陣，另名後衛石靖瑜挺身而出飆進生涯新高31分，成為南山致勝關鍵，「希望我們帶著這股氣勢打8強。」

值得一提的是，「南山一哥」黃瀚陞本季可能報銷，石靖瑜早已被陳柏廷設定為頂替火力空缺的要角，而石靖瑜也在此役展現得分爆發力，他笑說從第1節就感覺手感很好，畢竟是今年最後1場比賽，期望帶著勝利結束2025年，「加上瀚陞在板凳上一直喊聲，凝聚我們的團隊士氣。」

籃球 HBL 南山高中 松山高中

