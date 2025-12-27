TPBL／領先20分打到被追平 攻城獅靠高國豪關鍵表現險勝國王

新北國王隊本周在主場新莊體育館舉行「傳奇榮耀主題周」，並將在明天舉行林書豪的引退儀式，不過今天迎戰來訪的新竹御嵿攻城獅隊，卻遭遇苦戰，上半場打完一度以20分落後，儘管第三節國王在防守端加壓成功扳平戰局，不過末節攻城獅高國豪挺身而出，幫助球隊最終以97：90驚險勝出。

近期戰績止跌回升拉出一波2連勝的國王，本周將為過去兩季奪冠功臣林書豪舉辦引退儀式，而今天國王也在主場迎戰攻城獅，但卻在第二節出現進攻斷電的狀況，第二節國王單節僅拿下12分，讓攻城獅一口氣將領先差距擴大到20分。

不過易籃後，斷電的狀況卻轉移到攻城獅身上，攻城獅單節23次出手僅命中5球拿下11分，甚至比國王沃許本的個人單節16分還要來得少，國王在第三節打完也靠著單節31：11的攻勢扳平戰局。

第四節攻城獅高國豪則是挺身而出，他在該節前段連續得分幫助攻城獅超前比數，攻城獅也在比賽最後1分半鐘還保有7分領先，加上倒數階段曾柏喻、德魯的連續罰球命中，助攻城獅穩住勝局，最終以7分差距中斷國王2連勝。

攻城獅今天共5人得分上雙，其中高國豪與帕塞獅皆拿下18分，曾柏喻則有17分、6助攻；至於國王則以沃許本拿下30分、18籃板最佳，但本土雙槍李愷諺、林書緯合計只拿下16分。