快訊

AI投資熱潮 資料中心用電飢渴有解？業者腦筋動到「這一塊」

直擊／五月天阿信摔傷6天露面了！包OK蹦認「敲到腦袋」

TPBL／領先20分打到被追平 攻城獅靠高國豪關鍵表現險勝國王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高國豪末節拿下9分，幫助攻城獅隊守住勝利。圖／TPBL提供
高國豪末節拿下9分，幫助攻城獅隊守住勝利。圖／TPBL提供

新北國王隊本周在主場新莊體育館舉行「傳奇榮耀主題周」，並將在明天舉行林書豪的引退儀式，不過今天迎戰來訪的新竹御嵿攻城獅隊，卻遭遇苦戰，上半場打完一度以20分落後，儘管第三節國王在防守端加壓成功扳平戰局，不過末節攻城獅高國豪挺身而出，幫助球隊最終以97：90驚險勝出。

近期戰績止跌回升拉出一波2連勝的國王，本周將為過去兩季奪冠功臣林書豪舉辦引退儀式，而今天國王也在主場迎戰攻城獅，但卻在第二節出現進攻斷電的狀況，第二節國王單節僅拿下12分，讓攻城獅一口氣將領先差距擴大到20分。

不過易籃後，斷電的狀況卻轉移到攻城獅身上，攻城獅單節23次出手僅命中5球拿下11分，甚至比國王沃許本的個人單節16分還要來得少，國王在第三節打完也靠著單節31：11的攻勢扳平戰局。

第四節攻城獅高國豪則是挺身而出，他在該節前段連續得分幫助攻城獅超前比數，攻城獅也在比賽最後1分半鐘還保有7分領先，加上倒數階段曾柏喻、德魯的連續罰球命中，助攻城獅穩住勝局，最終以7分差距中斷國王2連勝。

攻城獅今天共5人得分上雙，其中高國豪與帕塞獅皆拿下18分，曾柏喻則有17分、6助攻；至於國王則以沃許本拿下30分、18籃板最佳，但本土雙槍李愷諺、林書緯合計只拿下16分。

TPBL 攻城獅 新北國王 高國豪 林書豪

延伸閱讀

TPBL／高國豪解禁拿13分、曾柏喻17分 攻城獅退夢想家止敗

TPBL／攻城獅尊重聯盟懲處 高國豪明天就將在主場出賽

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

TPBL／高國豪向哥哥道歉了！「很抱歉做了最壞示範」

相關新聞

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

台灣職籃在今天吹響「女神日」號角，在TPBL福爾摩沙夢想家於台中洲際迷你蛋找來三上悠亞助陣後，PLG新軍新竹洋基工程也在...

PLG／賽前攜手洋基女孩秀熱舞 林志玲透露為洋基工程站台原因

洋基工程隊今天在新竹市立體育館舉行隊史首場主場開幕戰，並邀請來「優雅女神」林志玲進行首航敲鐘儀式，賽前她更與洋基女孩一同...

TPBL／三上悠亞應援加持 馬建豪上半場就轟4三分彈助夢想家退戰神

本周正式簽下日籍女神三上悠亞加入啦啦隊Formosa Sexy的福爾摩沙夢想家隊，今天迎來三上悠亞本季應援首秀，並在主場...

HBL／彰縣成功隊史首次闖進8強 余玄胤攜弟弟晉級感動落淚

高中籃球聯賽HBL彰縣成功高中今天在關鍵戰役以64比50擊敗東山高中，完成校史首度打進8強里程碑，此役灌進12分的高三後...

TPBL／領先20分打到被追平 攻城獅靠高國豪關鍵表現險勝國王

新北國王隊本周在主場新莊體育館舉行「傳奇榮耀主題周」，並將在明天舉行林書豪的引退儀式，不過今天迎戰來訪的新竹御嵿攻城獅隊...

PLG／志玲姊姊也幫不了 洋基工程主場開幕戰慘輸領航猿36分

新竹洋基工程隊今天在主場新竹市體育館舉行隊史首場主場賽事，儘管邀請到名模林志玲來為開幕戰站台，啦啦隊洋基女孩更是卡司華麗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。