PLG／志玲姊姊也幫不了 洋基工程主場開幕戰慘輸領航猿36分
新竹洋基工程隊今天在主場新竹市體育館舉行隊史首場主場賽事，儘管邀請到名模林志玲來為開幕戰站台，啦啦隊洋基女孩更是卡司華麗且話題十足，但面對挑戰衛冕的桃園璞園領航猿隊，最終洋基工程就以127：91慘敗，苦吞開季3連敗。
PLG新軍洋基工程在開季前兩場比賽與富邦勇士隊和獵鷹隊都有來有往，但最終都在下半場被拉開差距苦吞2連敗後，今天也進行主場開幕戰，迎接在新竹市體育館的首場主場賽事，本場比賽洋基工程球團也邀請到林志玲進行首航敲鐘以及賽前熱舞。
儘管林志玲在賽前受訪時表示，自己很會加油，不過卻無法幫上地主洋基工程，來訪的領航猿在上半場就火力全開，不僅雙洋將阿提諾與葛拉漢重創洋基工程禁區，關達祐也化身射手投進3記三分球，前兩節打完領航猿就已經取得17分領先。
易籃後，領航猿火力絲毫不減，下半場兩節賽事單節得分都在30分以上，雙方差距也擴大到30分以上，最終領航猿就在團隊6人得分上雙下，以36分差距成功踢館，成為PLG首支在新竹市體育館取勝的球隊，也拉出開季5連勝。
