HBL／彰縣成功隊史首次闖進8強 余玄胤攜弟弟晉級感動落淚

中央社／ 屏東27日電
彰縣成功高中今天在關鍵戰役以64比50擊敗東山高中，完成校史首度打進8強里程碑！（圖為朱子帆）截圖自HBL 高中籃球甲級聯賽
彰縣成功高中今天在關鍵戰役以64比50擊敗東山高中，完成校史首度打進8強里程碑！（圖為朱子帆）截圖自HBL 高中籃球甲級聯賽

高中籃球聯賽HBL彰縣成功高中今天在關鍵戰役以64比50擊敗東山高中，完成校史首度打進8強里程碑，此役灌進12分的高三後衛余玄胤甚至在賽後激動地紅了眼眶。

在同組的松山高中、南山高中都已提前鎖定8強門票的情況下，彰縣成功今天面對東山不僅得贏，且至少需淨勝11分以上，才能締造校史首闖8強紀錄，主控余玄騰繳出7分、11籃板、6助攻、5抄截、2阻攻的全能數據，尤其是最後讀秒階段還放進跨過晉級門檻的關鍵2分，最後彰縣成功順利提前取得8強席次。

幫助彰縣成功達成校史新猷，教練馬澤閎接受媒體採訪時表示，賽前已經交代必須得贏11分以上，而球員表現也夠爭氣，加上防守策略執行得宜，並笑說其實所有人壓力很大，所幸最後是笑著離開球場，同時獎勵球員放假到元旦，「他們最開心就是放假了。」

值得一提的是，被馬澤閎寄予厚望的U16亞洲盃國手張承曄，開賽無法配合團隊打法，遭到馬澤閎「冰」了1節冷靜，下半場重獲上場機會後，張承曄順利幫助球隊擴大分差，他自認團隊具備8強實力，甚至開玩笑提到落入外卡賽就要去撞牆，「很開心完成目標。」

從東泰轉學至彰縣成功的後衛余玄胤，此役挹注12分、5籃板，攜手弟弟余玄騰圓夢打進8強，賽後忍不住紅了眼眶。

余玄胤接受中央社採訪時透露，當初因為發揮空間加上弟弟關係選擇轉學，只可惜複賽受到傷勢影響，沒辦法替球隊做出太多貢獻，「很感動隊友帶著我進入8強。」

