PLG／賽前攜手洋基女孩秀熱舞 林志玲透露為洋基工程站台原因

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志玲分享為洋基工程隊站台原因。圖／洋基工程隊提供
洋基工程隊今天在新竹市立體育館舉行隊史首場主場開幕戰，並邀請來「優雅女神」林志玲進行首航敲鐘儀式，賽前她更與洋基女孩一同熱舞，展現好舞技，而林志玲也透露自己與洋基工程董事長劉士源和其夫人為好友，成為這次前來為球隊站台的契機。

PLG新軍洋基工程今天進行隊史主場首秀，並舉行滿滿的賽前慶祝活動，包括邀請到名模林志玲為開幕戰站台，在與洋基工程董事長劉士源一起進行完賽前首航敲鐘儀式後，林志玲更與洋基女孩一同進行開場熱舞表演。

對於今天來到新竹為洋基工程站台，林志玲說：「我覺得今天非常榮幸來到洋基工程籃球隊主場首場，剛剛跟洋基女孩一起表演，她們除了是可愛有活力，還相當有凝聚力，非常認真準備這個表演，把最好Power跟能量給大家。」

林志玲也強調，洋基工程籃球隊雖然是職籃的新星，但相信在未來一定是能結合娛樂、文化產業還有最重要的熱血精神的團隊。

最後林志玲也透露這次會來到洋基工程主場站台的原因，「其實我有一個小秘密，我今天來到這邊有一個小小緣分，就是我跟劉董事長還有夫人是好朋友，她也是我學妹，她問我可不可以來跟啦啦隊一起表演，我問她『Are you sure？要我去裝可愛適合嗎？會很不好意思。』但我還是來了，因為洋基工程就代表勇於挑戰、永不放棄自己的初心。」

籃球 林志玲 PLG

