TPBL／三上悠亞應援加持 馬建豪上半場就轟4三分彈助夢想家退戰神

本周正式簽下日籍女神三上悠亞加入啦啦隊Formosa Sexy的福爾摩沙夢想家隊，今天迎來三上悠亞本季應援首秀，並在主場迎戰台北台新戰神隊，而本場比賽夢想家也展現多點開花攻勢，共6人得分上雙，尤其日前被三上悠亞點名留下深刻印象的馬建豪上半場就投進4記三分球，最終夢想家就以108：98擊敗戰神，勝率重返5成。

夢想家在本周正式與上季曾以「一日啦啦隊」到場應援的三上悠亞簽約，本季將進行6主場賽事應援，也可能隨隊前往客場為球隊加油打氣，而今天也是三上悠亞本季首場主場應援，吸引不少球迷進場觀賽。

三上悠亞進行本季首度主場應援。圖／TPBL提供

而身為地主的夢想家今天也確實打出精彩一戰，面對賽前處在2連勝，但本周洋將戰力出現異動的戰神，夢想家上半場就火力全開取得9分領先，其中日前被三上悠亞點名的馬建豪，在上半場就投進4記三分球展現火燙手感，至於日前剛回鍋的洋將布依德也有7分進帳。

易籃後，夢想家一度出現進攻熄火的狀況，讓戰神把握住機會吹起反攻號角，在雙洋將威力斯以及回鍋台籃的史東領軍下，戰神第四節兩度追到僅剩5分差距，但關鍵時刻夢想家張宗憲的連續兩記中距離跳投破網，也打破了戰神反撲希望，最終夢想家就以10分差距拿下勝利，以7勝7敗重回5成勝率。

馬建豪（左）上半場就投進4記三分球。圖／TPBL提供

夢想家今天共6人得分上雙，其中霍爾曼拿下22分，蔣淯安、張宗憲和馬建豪本土三箭頭分別有17分、16分與15分進帳：至於戰神則以威力斯拿下35分、17籃板最佳，史東首秀則有20分、7籃板。