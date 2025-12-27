聽新聞
PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘
台灣職籃在今天吹響「女神日」號角，在TPBL福爾摩沙夢想家於台中洲際迷你蛋找來三上悠亞助陣後，PLG新軍新竹洋基工程也在今天回到新竹市舉行隊史首場主場開幕戰，並且邀請到「志玲姐姐」林志玲進行賽前洋基船頭敲鐘儀式，而今天洋基主場也在女神加持下，湧入滿場的3400名觀眾，打響主場第一炮。
今年成軍的洋基工程，在開季接連不敵富邦勇士與獵鷹後，今天進行隊史首場主場賽事，而主場選在新竹市體育館的洋基工程，近期也不斷在啦啦隊陣容上進行補強，包括找來4名韓援睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備加入。
而今天的主場開幕戰，洋基工程更找來名模林志玲到場站台，並在賽前與洋基工程董事長劉士源，一起在主場的洋基船頭進行敲鐘儀式，為主場打響第一炮。
