HBL／周佑承率南湖提前晉8強 光復確定落入外卡

高中籃球聯賽HBL南湖高中今天在隊長周佑承貢獻16分、7籃板、5助攻的全能數據，率隊以97比87擊敗東泰高中，提前鎖定8強門票，而光復高中則確定落入外卡。

上季闖進4強之列的南湖，這次在12強複賽展現旺盛火力，不僅前兩戰皆轟破百分大關，今天面對東泰依舊維持火燙手感，隊長周佑承繳出全方位成績單，搭配幸宇勝挹注17分、13籃板「雙十」數據，順利進帳複賽第4勝，提前晉級8強。

另外，東泰高中、能仁家商靠著對戰優勢提前搭上8強列車，而另一組的松山高中也拿到4勝提前晉級，不過曾在HBL締造2連霸的勁旅光復高中，則確定以分組第4名作收，必須通過外卡賽考驗，才能延續8強之路。

本季南湖補進U16亞洲盃國手陳泓宇、王以勒等潛力新星，陣容深度大幅提升，高三的周佑承賽後接受中央社採訪時笑說，這批學弟的得分能力相當不錯，大幅分擔了他的壓力，讓他能專注在籃板、助攻等其他幫助球隊的事情上。

當初頂著國中籃球聯賽JHBL冠軍賽最有價值球員（FMVP）殊榮挑戰HBL舞台，周佑承表示，難免會有轉換適應期，但年僅高一的陳泓宇、王以勒具備大將之風，尤其經歷U16亞洲盃的洗禮，順勢銜接HBL，「他們表現真的很棒。」