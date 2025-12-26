快訊

HBL／周佑承率南湖提前晉8強 光復確定落入外卡

中央社／ 屏東26日電
114學年度HBL高中籃球聯賽男子組南湖高中26日迎戰東泰高中，靠著隊長周佑承（圖）貢獻16分、7籃板、5助攻的全能數據，終場就以97比87拿下複賽第4勝，提前鎖定8強門票。高中體總提供／中央社
114學年度HBL高中籃球聯賽男子組南湖高中26日迎戰東泰高中，靠著隊長周佑承（圖）貢獻16分、7籃板、5助攻的全能數據，終場就以97比87拿下複賽第4勝，提前鎖定8強門票。高中體總提供／中央社

高中籃球聯賽HBL南湖高中今天在隊長周佑承貢獻16分、7籃板、5助攻的全能數據，率隊以97比87擊敗東泰高中，提前鎖定8強門票，而光復高中則確定落入外卡。

上季闖進4強之列的南湖，這次在12強複賽展現旺盛火力，不僅前兩戰皆轟破百分大關，今天面對東泰依舊維持火燙手感，隊長周佑承繳出全方位成績單，搭配幸宇勝挹注17分、13籃板「雙十」數據，順利進帳複賽第4勝，提前晉級8強。

另外，東泰高中、能仁家商靠著對戰優勢提前搭上8強列車，而另一組的松山高中也拿到4勝提前晉級，不過曾在HBL締造2連霸的勁旅光復高中，則確定以分組第4名作收，必須通過外卡賽考驗，才能延續8強之路。

本季南湖補進U16亞洲盃國手陳泓宇、王以勒等潛力新星，陣容深度大幅提升，高三的周佑承賽後接受中央社採訪時笑說，這批學弟的得分能力相當不錯，大幅分擔了他的壓力，讓他能專注在籃板、助攻等其他幫助球隊的事情上。

當初頂著國中籃球聯賽JHBL冠軍賽最有價值球員（FMVP）殊榮挑戰HBL舞台，周佑承表示，難免會有轉換適應期，但年僅高一的陳泓宇、王以勒具備大將之風，尤其經歷U16亞洲盃的洗禮，順勢銜接HBL，「他們表現真的很棒。」

籃球 HBL 南湖高中 光復高中 能仁家商 松山高中

延伸閱讀

HBL／單日2人繳大三元 潘彥銘、余玄騰寫賽史紀錄

HBL／彰縣成功余玄騰飆大三元 教練爆料昔日是小胖子

HBL／陳定杰兒子加持添好運 光復複賽首勝

HBL／紀伍柏俊飆罕見抄截大三元 東泰闖8強機會濃

相關新聞

HBL／周佑承率南湖提前晉8強 光復確定落入外卡

高中籃球聯賽HBL南湖高中今天在隊長周佑承貢獻16分、7籃板、5助攻的全能數據，率隊以97比87擊敗東泰高中，提前鎖定8...

HBL／單日2人繳大三元 潘彥銘、余玄騰寫賽史紀錄

HBL衛冕軍松山高中今天在決勝節拉尾盤，終場以82比71擊敗東山高中，提前鎖定8強席次。松山隊長潘彥銘與彰縣成功高中後衛...

HBL／彰縣成功余玄騰飆大三元 教練爆料昔日是小胖子

高中籃球聯賽（HBL）彰縣成功高中主控余玄騰今天飆出10分、11籃板、11助攻，率隊以97比64力退三重商工，教練馬澤閎...

TPBL／獅王辛巴強勢回歸風城 攻城獅禁區戰力升級

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天在與洋將克雷格解除合約後，下午隨即宣布曾於第二季效力球隊的洋將辛巴（Sim Bhullar...

TPBL／只打6場就遭Thank You 攻城獅與克雷格解除合約

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，與洋將克雷格（Craig Sword）解除合約，克雷格自加盟攻城獅後，不論是在團隊訓練中或是...

TPBL／洛夫頓挨罰後離隊遭註銷 戰神未補足4洋將面臨每日罰鍰

TPBL聯盟在今天針對台北台新戰神洋將洛夫頓遭到聯盟禁賽與罰款後，隨即離隊並遭到註銷狀況進行說明，並指出聯盟規章中未針對...

