HBL／單日2人繳大三元 潘彥銘、余玄騰寫賽史紀錄

HBL衛冕軍松山高中今天在決勝節拉尾盤，終場以82比71擊敗東山高中，提前鎖定8強席次。松山隊長潘彥銘與彰縣成功高中後衛余玄騰同日完成「大三元」，締造賽史紀錄。

高中籃球聯賽（HBL）松山在複賽與東山正面交鋒，沒想到前3節打得格外艱辛，甚至一度落後達13分，不過松山在第4節吹起反攻號角，徹底執行防守帶動進攻戰術，單節打出32比9攻勢，成功上演逆轉秀，進帳複賽第4勝，提前取得8強門票。

值得一提的是，松山隊長潘彥銘終場前2分鐘還差1助攻就能完成「大三元」，在隊友陳彥瑜飆進關鍵三分的幫助下，潘彥銘最後留下11分、11籃板、10助攻數據如願達標，同時彰縣成功後衛余玄騰也以10分、11籃板、11助攻締造「大三元」，單日2次「大三元」成為HBL賽史頭一遭。

完成生涯首度「大三元」，潘彥銘賽後接受媒體採訪時笑說，得知有機會締造紀錄時，內心沒有想太多，畢竟球隊贏球比較重要，然而寫下難得紀錄，仍讓他感覺很興奮。

另一名隊長劉廷寬奮力搶下進攻籃板，間接「助攻」潘彥銘，劉廷寬表示，當下就是拚了要幫隊友創紀錄，「隊長挺隊長」。

松山教練葉韋喬提到，潘彥銘願意放下身段做任何事，協助隊友搶籃板、助攻，並透露從休賽季就開始要求，即便過程難免有點反彈，但目標是潘彥銘成為場上第2個教練。

潘彥銘分享，隨著冠軍學長們畢業，感覺自己有點難銜接上隊長角色，不知道怎麼出聲帶領大家，只能不斷詢問教練，找到最適合的方式。如今潘彥銘已經學會扛下隊長責任，他認為目前的松山是最團結時刻，「我也告訴全隊，在上屆學長畢業後，要拿到屬於我們的冠軍。」