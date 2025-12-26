HBL／彰縣成功余玄騰飆大三元 教練爆料昔日是小胖子

高中籃球聯賽（HBL）彰縣成功高中主控余玄騰今天飆出10分、11籃板、11助攻，率隊以97比64力退三重商工，教練馬澤閎爆料，愛徒過去曾是體重86公斤的「小胖子」。

上季初嚐HBL複賽滋味的彰縣成功高中，這次再度打進12強複賽，相繼不敵南山高中、松山高中，今天面對三重商工的關鍵戰役，靠著主控余玄騰繳出10分、11籃板、11助攻、7抄截，搭配外籍生射手派翠克挹注5記三分球、豪取全場最高21分，最後輕鬆取勝，保有直接晉級8強機會。

值得一提的是，余玄騰第4節在哥哥余玄胤投進三分球幫助下，完成單場第10次助攻，隨後自己也飆進三分球讓得分來到雙位數，在終場前不到1分鐘，摘下第10個籃板球，最後讓余玄騰如願在家鄉屏東完成「大三元」紀錄。

目前高二的余玄騰賽後接受媒體採訪時表示，很開心在熟悉的地方締造里程碑，並提到在暑假因為受傷婉拒U16亞洲盃，甚至錯失擔任台灣隊長的機會，不過他也因此得到充足休息時間，提前與團隊磨合。

余玄騰補充，上季首闖HBL複賽舞台，心情難免有些緊張，然而經過暑假磨練後，心態變得更成熟，尤其能夠適時掌控球隊節奏。他喊話期望以8強為目標，再度改寫校史紀錄。

曾執掌安康國中兵符多年的馬澤閎，從國中時期就指導過余玄騰，而余玄騰畢業後，兩人在彰縣成功高中再續師徒情。馬澤閎爆料，當初在國小挖掘余玄騰時，還是身高165公分、體重86公斤，身材圓滾滾的「小胖子」，但因為具備絕佳傳球視野，被他一眼相中。

馬澤閎笑說，在余玄騰進入國中後，特地找助理教練陪他跑步，搭配節食方式，幫助愛徒成功減重，並稱讚余玄騰相當聰明，平常練球也很認真，幾乎從來不請假，同時在高中延續優異的創造力，堪稱彰縣成功「大腦」。