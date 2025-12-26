快訊

TPBL／獅王辛巴強勢回歸風城 攻城獅禁區戰力升級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅隊宣布前洋將辛巴回鍋。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
攻城獅隊宣布前洋將辛巴回鍋。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天在與洋將克雷格解除合約後，下午隨即宣布曾於第二季效力球隊的洋將辛巴（Sim Bhullar）正式回鍋，他將再次披上35號紫衣戰袍，捍衛風城禁區。

辛巴曾是攻城獅衝擊總冠軍賽的關鍵洋將，也曾拿下年度最佳洋將獎項，無論是保護籃板、禁區防守或進攻端牽制力方面，皆為球隊帶來實質貢獻，也讓獅紫軍留下深刻印象。

攻城獅總經理張樹人表示，「辛巴自休賽季起即跟著球隊訓練，已熟悉球隊體系與團隊文化，我們預期他能快速融入團隊球風，在場上扮演穩定禁區的重要角色。」

談到辛巴的回歸，總教練威森說：「辛巴在攻防兩端的牽制力將會在未來賽季對球隊有所幫助，經過幾個月的測試，我們認為他準備好迎接挑戰了。」

暌違4年將再次披上攻城獅戰袍，辛巴說：「我一直對新竹這座城市與獅紫軍保有深厚情感，期待再次站上熟悉的主場，全力為攻城獅而戰。也希望能挺身而出，幫助攻城獅在這個賽季拿下好成績。」

