聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／只打6場就遭Thank You 攻城獅與克雷格解除合約
新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，與洋將克雷格（Craig Sword）解除合約，克雷格自加盟攻城獅後，不論是在團隊訓練中或是比賽時，他皆為團隊帶來源源不絕的防守能量。攻城獅球團感謝他這段期間的努力與付出，並誠摯祝福他未來一切順利。
上賽季曾效力過海神的克雷格，在上月初加盟攻城獅後，首場比賽面對國王就以板凳暴徒身份攻下32分，幫助攻城獅以19分差距擊敗國王，不過接下來幾場比賽，克雷格除了在與夢想家一戰再度攻下28分表現較為突出外，另外幾場比賽進攻狀態都不如預期，尤其缺乏穩定外線能力的問題也讓逐漸失去上場時間，最終遭到攻城獅釋出。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言