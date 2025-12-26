TPBL／只打6場就遭Thank You 攻城獅與克雷格解除合約

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，與洋將克雷格（Craig Sword）解除合約，克雷格自加盟攻城獅後，不論是在團隊訓練中或是比賽時，他皆為團隊帶來源源不絕的防守能量。攻城獅球團感謝他這段期間的努力與付出，並誠摯祝福他未來一切順利。

上賽季曾效力過海神的克雷格，在上月初加盟攻城獅後，首場比賽面對國王就以板凳暴徒身份攻下32分，幫助攻城獅以19分差距擊敗國王，不過接下來幾場比賽，克雷格除了在與夢想家一戰再度攻下28分表現較為突出外，另外幾場比賽進攻狀態都不如預期，尤其缺乏穩定外線能力的問題也讓逐漸失去上場時間，最終遭到攻城獅釋出。