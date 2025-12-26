TPBL／洛夫頓挨罰後離隊遭註銷 戰神未補足4洋將面臨每日罰鍰

TPBL聯盟在今天針對台北台新戰神隊洋將洛夫頓遭到聯盟禁賽與罰款後，隨即離隊並遭到註銷狀況進行說明，並指出聯盟規章中未針對「球員於紀律懲處期間遭球團註銷」之情境，訂有明確之配套處理方式，此為制度上之疏漏，聯盟予以說明並將納入後續修正方向。

此外，對於戰神在註銷洛夫頓後，未即補足第四名外籍球員，已不符外籍球員註冊規範，聯盟也將處以每日3000元的行政管理罰鍰，直至第四名外籍球員完成註冊。