快訊

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／洛夫頓挨罰後離隊遭註銷 戰神未補足4洋將面臨每日罰鍰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北台新戰神洋將洛夫頓(中)遭到聯盟禁賽與罰款後，面臨未補滿4洋將的狀況恐遭聯盟罰款。中央社
台北台新戰神洋將洛夫頓(中)遭到聯盟禁賽與罰款後，面臨未補滿4洋將的狀況恐遭聯盟罰款。中央社

TPBL聯盟在今天針對台北台新戰神隊洋將洛夫頓遭到聯盟禁賽與罰款後，隨即離隊並遭到註銷狀況進行說明，並指出聯盟規章中未針對「球員於紀律懲處期間遭球團註銷」之情境，訂有明確之配套處理方式，此為制度上之疏漏，聯盟予以說明並將納入後續修正方向。

此外，對於戰神在註銷洛夫頓後，未即補足第四名外籍球員，已不符外籍球員註冊規範，聯盟也將處以每日3000元的行政管理罰鍰，直至第四名外籍球員完成註冊。  

針對近日戰神球團外籍球員註冊/註銷狀況及相關討論，聯盟特此說明如下：

一、關於洛夫頓個人懲處之適用原則

洛夫頓於仍具聯盟註冊身分期間，因不當行為經聯盟紀律程序處以新台幣五萬元罰款及禁賽兩場。

聯盟重申，上述懲處係針對球員個人行為所為之紀律處分，其適用對象為球員本人。

二、關於球員於懲處期間遭註銷之制度說明

經聯盟檢視現行規章，確認規章已明訂球員註冊與登錄之基本原則，惟未針對「球員於紀律懲處期間遭球團註銷」之情境，訂有明確之配套處理方式，此為制度上之疏漏，聯盟予以說明並將納入後續修正方向。

三、關於戰神球團未符外籍球員註冊規範之行政處置

依聯盟現行規章規定，各球團須維持四名外籍球員之註冊。

經技術委員會討論，確認戰神球團於註銷洛夫頓後，未即補足第四名外籍球員，已不符外籍球員註冊規範。

為維持制度一致性與競賽公平性，技術委員會決議：自戰神球團未符合外籍球員註冊規範之當日起，於完成補足第四名外籍球員註冊前，按日處以新台幣三千元之行政管理罰鍰。

四、後續作為

聯盟將於賽季結束後，全面檢討並修訂相關規章，補強球員懲處期間之註冊異動、名單影響及相應處理機制，以確保制度明確性與執行一致性。

籃球

延伸閱讀

TPBL／得分榜第三保不住飯碗 戰神掰了洛夫頓

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

TPBL／洛夫頓被吹出場無礙 戰神雙洋將飆54分退攻城獅

美國、烏克蘭新一輪和平磋商 魯比歐：不會強迫烏方接受協議

相關新聞

TPBL／只打6場就遭Thank You 攻城獅與克雷格解除合約

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，與洋將克雷格（Craig Sword）解除合約，克雷格自加盟攻城獅後，不論是在團隊訓練中或是...

TPBL／洛夫頓挨罰後離隊遭註銷 戰神未補足4洋將面臨每日罰鍰

TPBL聯盟在今天針對台北台新戰神洋將洛夫頓遭到聯盟禁賽與罰款後，隨即離隊並遭到註銷狀況進行說明，並指出聯盟規章中未針對...

HBL／陳定杰兒子加持添好運 光復複賽首勝

高中籃球聯賽HBL勁旅光復高中今天靠著替補上陣的金右翔攻下全隊最高19分，終場以87比72擊敗錦和高中，順利在複賽開胡，...

HBL／紀伍柏俊飆罕見抄截大三元 東泰闖8強機會濃

高中籃球聯賽HBL東泰高中潛力後衛紀伍柏俊今天繳出25分、13籃板、10抄截，締造罕見「抄截大三元」紀錄，率隊以109比...

HBL／東山氣走開南複賽3連勝 主控游元鈞球風酷似高錦瑋

高中籃球聯賽HBL東山高中今天靠著游元鈞繳出12分、7籃板、8助攻，終場以63比61氣走開南高中，奪複賽3連勝，教練廖覎...

TPBL／海神三帥化身聖誕老人 折氣球送病童

高雄全家海神職業籃球隊勤明慶、蘇文儒、廖偉皓昨天化身聖誕老人前進高雄醫學大學附設中和紀念醫院，探訪兒科病房贈送禮物，並在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。