HBL陳定杰兒子加持添好運 光復複賽首勝

中央社／ 屏東25日電
高中籃球聯賽HBL勁旅光復高中今天靠著替補上陣的金右翔攻下全隊最高19分，終場以87比72擊敗錦和高中，順利在複賽開胡，教練陳定杰表示兒子加持帶來好運。

曾在HBL賽場完成2連霸的光復，近年已經成為4強常客，本季以全勝之姿通過預賽考驗，沒想到進入複賽階段遭遇難題，前兩戰分別不敵能仁家商、東泰高中，所幸今天迎戰錦和終於止住頹勢，摘下複賽首勝，仍保有一絲直接取得8強門票的機會。

此役光復主力莊立安、何鉦凱雙雙熄火，不過後衛金右翔、鄭禹恩彌補得分空缺，其中金右翔砍進全隊最高19分，外帶6助攻，而鄭禹恩則貢獻14分，搭配長人陳立凱挹注「雙10」11分、11籃板。

光復教練陳定杰賽後接受媒體聯訪時表示，全隊必須打得活潑一點，否則很難與強隊抗衡，並點出球員在場上想得太複雜，可能擔心怕失誤，因此鼓勵球員勇敢做選擇、承擔一些事情，「還是一步一步來，專注在球場上。」

值得一提的是，今天適逢行憲紀念日放假，不僅光復應援團到場助威，陳定杰的家人也藉機到場看球，他表示看到兒子後整個人充滿信心，甚至兒子還暖心買了一個「勝」字的別針，在賽前親自別在陳定杰身上，「相信啦啦隊的聲音加持，全隊打球更有動力。」

