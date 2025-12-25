HBL／紀伍柏俊飆罕見抄截大三元 東泰闖8強機會濃

快訊

中央社／ 屏東25日電
114學年度高中籃球聯賽HBL男子A組複賽25日由東泰高中與高苑工商交手，東泰靠著後衛紀伍柏俊（右）飆出25分、13籃板、10抄截的罕見「抄截大三元」，終場成功以109比54拿下複賽3連勝。（高中體總提供）中央社
高中籃球聯賽HBL東泰高中潛力後衛紀伍柏俊今天繳出25分、13籃板、10抄截，締造罕見「抄截大三元」紀錄，率隊以109比54輕取高苑工商，高機率連6年闖進8強。

尋求延續挺進8強席次的東泰，這次在HBL複賽調整不俗，昨役不僅大比分扳倒上屆季軍光復高中，今天迎戰南部代表高苑，靠著紀伍柏俊飆進全場最高25分，搭配外籍生羅雄威挹注24分、14籃板，終場以超過50分之差取勝，摘下複賽3連勝，闖進8強機會濃。

值得一提的是，東泰年僅高二的後衛紀伍柏俊，前3節打完得分、籃板已經達標雙位數，抄截則高達9次，有望寫下紀錄情況下，他在第4節持續上陣，最後順利締造罕見「抄截大三元」，成為HBL男子組史上第2人，上次已是102學年度代表宜蘭高中征戰的賴廷恩。

生涯大三元初體驗，紀伍柏俊賽後接受媒體採訪時表示，雖然有感覺抄截次數不少，但沒想到達到雙位數，讓他感到有些意外，並歸功於平常訓練都會加強預判球線，「第4節一開始太想要抄截，反而有些防守失位。」

東泰教練高丁國柱則提到，本季著重培養團隊防守紀律，尤其重點擺在斷球，而且特別要求後衛球員也要積極衝搶籃板，與隊內鋒線球員形成良性競爭，並稱讚紀伍柏俊是很聰明的球員，只要持續增強外線穩定度、身體強度，未來絕對能夠更上一層樓。

