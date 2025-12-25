HBL／東山氣走開南複賽3連勝 主控游元鈞球風酷似高錦瑋

快訊

中央社／ 屏東25日電
114學年度HBL高中籃球聯賽男子組複賽持續，東山高中25日面對開南高中，靠著主控游元鈞（中）繳出12分、7籃板、8助攻的全能數據，率隊以63比61搶下複賽3連勝。（高中體總提供）中央社
114學年度HBL高中籃球聯賽男子組複賽持續，東山高中25日面對開南高中，靠著主控游元鈞（中）繳出12分、7籃板、8助攻的全能數據，率隊以63比61搶下複賽3連勝。（高中體總提供）中央社

高中籃球聯賽HBL東山高中今天靠著游元鈞繳出12分、7籃板、8助攻，終場以63比61氣走開南高中，奪複賽3連勝，教練廖覎鋕形容游元鈞就像職籃球星高錦瑋

東山上季HBL重返8強之列，本季在後衛游元鈞扛起主控重任領軍下，搭配田亞脩、黃紹恩等主力，依舊保有不錯競爭力，尤其昨役扳倒上屆亞軍的傳統勁旅南山高中後，今天再接再厲以2分之差氣走開南，拿下複賽3連勝，有機會再度衝擊8強席次。

東山教練廖覎鋕接受媒體採訪時表示，隨著3名有持球能力的主力球員畢業後，本季整體經驗欠缺，因此必須靠團隊合作才能贏下比賽，取得複賽3連勝也令他感到意外，「我想應該沒有人想得到。」

乙組出身的高三主力控衛游元鈞，上季就被廖覎鋕寄予厚望，開始準備接班計畫，廖覎鋕提到，愛徒不僅場上很有創造力，而且擁有絕佳爆發力。

最特別的是，即便游元鈞僅有172公分身材，卻是隊內最會打籃下的球員，廖覎鋕補充，游元鈞總能出其不意出現在球場任何位置，如同台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹球星高錦瑋，「解讀比賽能力很好。」

游元鈞則提到，高中轉戰甲組起初很吃不消，甚至因為龐大訓練量差點放棄，不過最後他堅持下來，「本季目標先進8強，接著期望再挑戰4強。」

HBL HBL男子組 高錦瑋

