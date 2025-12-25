TPBL／海神三帥化身聖誕老人 折氣球送病童

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高雄全家海神職業籃球隊蘇文儒化身聖誕老人前進高雄醫學大學附設中和紀念醫院，探訪兒科病房贈送禮物。圖／海神隊提供
高雄全家海神職業籃球隊勤明慶、蘇文儒、廖偉皓昨天化身聖誕老人前進高雄醫學大學附設中和紀念醫院，探訪兒科病房贈送禮物，並在兒科部門診等候區現場折造型氣球給前來看診的病童，緩和孩子們緊繃的看診情緒，在耶誕節前夕帶來溫暖與關懷。

國揚集團旗下高雄全家海神隊成立以來持續透過公益活動，並結合校園巡迴連結在地，回饋港都。24日由勤明慶、蘇文儒、廖偉皓首先前往兒科病房，為病童們加油打氣，並準備全家Convenience Wear中筒線襪作為聖誕禮物，隨後再至兒科門診候診區，與前來看診的小朋友們互動，球員更現場親自手作貴賓狗造型氣球，為候診區增添溫馨的聖誕氛氛。

為了此次關懷活動，球員們特別事前看YouTube折造型氣球教學，蘇文儒一次上手，他說：「這完全難不倒我。很開心有機會參與有意義的活動，首度到醫院關懷病童，希望將我們的活力帶給他們，並祝福他們早日康復。」廖偉皓從原本不會打結到成功完成貴賓狗，與勤明慶不約而同直呼「成就感十足」。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、小兒加護室主任劉怡慶醫師都陸續前來活動現場，與海神隊和孩童們互動，球員們皆向高醫表示感謝，並開心能夠參加如此溫馨有意義的活動。

高醫醫療團隊自2021年高雄全家海神隊成軍起，即由骨科部、復健部、營養部及運動醫學系等相關單位組成照護團隊，從健康檢查、緊急醫療防護到主場賽事醫療照護，提供海神隊全方位的醫療網絡及最頂尖的運動醫療照護，協助球員以最快速度重返高強度賽事，是高雄全家海神隊競技賽場上的最佳後盾。

