TPBL／海神三帥化身聖誕老人 折氣球送病童

高雄全家海神職業籃球隊勤明慶、蘇文儒、廖偉皓昨天化身聖誕老人前進高雄醫學大學附設中和紀念醫院，探訪兒科病房贈送禮物，並在兒科部門診等候區現場折造型氣球給前來看診的病童，緩和孩子們緊繃的看診情緒，在耶誕節前夕帶來溫暖與關懷。

國揚集團旗下高雄全家海神隊成立以來持續透過公益活動，並結合校園巡迴連結在地，回饋港都。24日由勤明慶、蘇文儒、廖偉皓首先前往兒科病房，為病童們加油打氣，並準備全家Convenience Wear中筒線襪作為聖誕禮物，隨後再至兒科門診候診區，與前來看診的小朋友們互動，球員更現場親自手作貴賓狗造型氣球，為候診區增添溫馨的聖誕氛氛。

為了此次關懷活動，球員們特別事前看YouTube折造型氣球教學，蘇文儒一次上手，他說：「這完全難不倒我。很開心有機會參與有意義的活動，首度到醫院關懷病童，希望將我們的活力帶給他們，並祝福他們早日康復。」廖偉皓從原本不會打結到成功完成貴賓狗，與勤明慶不約而同直呼「成就感十足」。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、小兒加護室主任劉怡慶醫師都陸續前來活動現場，與海神隊和孩童們互動，球員們皆向高醫表示感謝，並開心能夠參加如此溫馨有意義的活動。