HBL／菜鳥王以勒展超齡實力 視旅日球星游艾喆為目標

中央社／ 屏東24日電
114學年度HBL高中籃球聯賽男子組複賽在屏東縣體育館持續展開，南湖高中24日複賽第2戰面對錦和高中，菜鳥王以勒（持球者）攻下15分，助南湖終場以113比88贏得複賽第2勝。（高中體總提供）
高中籃球聯賽HBL南湖高中菜鳥王以勒，即便年僅高一卻展現超齡實力，轉換層級沒有陣痛期，今天他攻下15分、連續兩場得分達到雙位數，他期望未來以旅日職籃球星游艾喆為目標。

114學年度HBL男子組複賽進攻火力旺盛的南湖今天再度轟破百分大關，靠著周佑承高效率繳出20分、11籃板領軍下、全隊共5人得分達到雙位數，終場以113比88擊敗錦和高中，進帳複賽第2勝。

頂著國中籃球聯賽冠軍賽最有價值球員（FMVP）光環的王以勒，暑假歷經U16亞洲盃磨練後，整體實力肉眼可見進化，球技也變得更成熟，首度踏上HBL賽場近乎沒有適應問題，複賽兩戰都能進帳雙位數得分，尤其昨役還砍進全隊最高26分，已經成為南湖替補不可或缺戰力。

執掌金華國中兵符多年、同時也是南湖新任教頭的吳正杰接受中央社採訪時表示，當初因為朋友帶隊關係，從王以勒小學二年級開始關注，當時才剛接觸籃球就大膽喊話要加入金華，王以勒不僅實現承諾，還扛下隊長重任，幫助金華勇奪4年內第3冠。

吳正杰與愛徒的緣分沒因王以勒畢業就斷線，兩人如今在南湖再續師徒情，而在吳正杰眼中，王以勒具備領袖氣質，平常會鼓勵隊友、帶動氣勢，而且心臟很大顆，不會畏懼大場面，搭配適應力高，因此對王以勒在菜鳥球季繳出亮眼表現並不意外。

目前王以勒場均貢獻15.4分並列全隊第1，他分享，U16亞洲盃的強度就像與大學球隊抗衡，讓經驗在短時間得到大幅提升，順勢銜接HBL賽季，「我很享受打HBL，抱著挑戰心態，教練也給予我們很多信心。」

王以勒認為，國中FMVP已是過去式，不要被這個頭銜束縛住，「開心打球」才是他場上奮鬥的動力。

而王以勒升上高中後的新課題，除要試著分擔一些控球、組織任務，另一方面也要替未來轉型控衛儲備能量，同樣來自南澳泰雅族的旅日球星游艾喆則是他的目標，希望成為像學長傳球視野、防守兼具的球員。

