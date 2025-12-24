TPBL／攻城獅洋將轟32分 賞雲豹3連敗

新竹御嵿攻城獅洋將德魯今天第一節得分掛蛋，但後三節火力全開，轟下全場最高32分，以賽季次高得分率隊克服最多15分落後，在主場以98：82逆轉聯盟暫居龍頭的桃園台啤永豐雲豹。

先發上陣的德魯第一節外線、罰球都失手，全隊三分球7投也只1中，陷入15：24落後，第二節雲豹再連拿6分，領先擴大到全場最多的15分；德魯「3分打」開啟攻城獅反攻號角，他單節就有12分進帳，帶動團隊33：20的逆轉攻勢，半場打完反以48：44超前。

德魯下半場持續開火，曾柏喻和洋將提傑第三節也加入得分行列，德魯第四節更以5投俱中的百分百命中率再拿12分，助攻城獅擴大領先優勢，最終以16分差距賞給雲豹3連敗。

德魯全場轟下32分，只差2分就追平個人TPBL最高，還外帶12籃板，提傑15分，曾柏喻和盧冠軒各13分。

本季首度吞下3連敗的雲豹，洋將米勒18分、16籃板最佳，迪亞洛14分、14籃板，麥卡洛16分、10籃板，本土只有高錦瑋12分達兩位數但15投僅3中，「金牌狀元」林信寬9投1中僅拿4分，連三場都是以兩位數差距吞敗。