東超籃賽／浪費12分領先 勇士主場失守吞首敗

台北富邦勇士平安夜在主場迎接東亞超級聯賽（EASL）第3戰，面對韓國KBL代表首爾SK騎士，勇士浪費上半場12分領先優勢，第三節僅拿15分，讓SK騎士以88：79踢館成功，賞給勇士本季EASL首敗。

勇士首節在古德溫9分發揮下，取得25：20領先，第二節領先擴大到兩位數，洪楷傑節末飆進三分彈讓勇士帶著46：34領先進入下半場。

賽前以場均34.5分排EASL得分榜第2位的古德溫，上半場攻下全場最高14分，加上哥倫特11分、7籃板，艾倫10分、6籃板，3名外援得分都達兩位數。

第三節開打不到4分鐘，SK騎士就打出16：2攻勢，反以50：48超前；勇士進攻遇低潮還是靠古德溫，他5分44秒兩罰俱中助隊追平，周桂羽外線也破網，但勇士單節出現5失誤，讓SK騎士單節灌進32分，包括洋將門羅（Darryl Monroe）點進壓哨球，讓SK騎士帶著66：61領先進入決勝節。

勇士第四節第一波攻勢莫巴耶就上演切入單手暴扣美技，讓和平籃球館球迷熱血沸騰；周桂羽飆進誤陷後勇士追到71：74，但SK騎士有門羅持續取分，托倫蒂諾（Arvin Tolentino）再飆進外線，SK騎士一波10：3攻勢讓領先回到兩位數，最終就以88：79帶走勝利。

古德溫今天仍有全場最高26分演出，但勇士本土只有周桂羽14分達兩位數，下半場合計只拿下33分，讓SK騎士演出逆轉勝。

SK騎士得分集中在3位外援，EASL史上得分王沃尼（Jameel Warney）攻下全隊最高25分，也成為EASL第一位累積得分超過300分的球員，托倫蒂諾三分球6投4中攻下24分，門羅20分、13籃板。