HBL／潘辰武循「小黑模式」發展 盼實現旅美夢想

高中籃球聯賽HBL衛冕軍松山高中今天以89比54擊敗三重商工，其中高一潛力新星潘辰武挹注13分、7籃板，他表示，希望未來朝著學長「小黑」林現惟模式發展，逐步實現旅美夢想。

身上流著泰雅族血液的後衛潘辰武，從大班起就「越級打怪」，跟著部落的哥哥們同場較勁，讓他養成不服輸個性。而他也曾在國中籃球聯賽JHBL締造得分、籃板、助攻與抄截都雙位數的「大四喜」數據一戰成名，國中畢業後他堅定加入「綠色神盾」松山高中，成為本季HBL最受矚目的新秀之一。

松山高中教練葉韋喬接受中央社採訪時指出，潘辰武在國中時期什麼事情都要做，不過進入松山後勢必得面臨角色定位改變，因此菜鳥年讓他專注於防守、大膽進攻，不會給予太大壓力，也不希望他背負「大四喜」名號，「那些都是過去式，現在是全新的潘辰武，希望他能蛻變成更好球員。」

葉韋喬分析，潘辰武具備不錯進攻能力，目前朝著學長林現惟的攻擊模式發展，之後慢慢加入掌控節奏技能，幫助他轉型控球後衛，同時在明年賽季承擔更多責任，「他很喜歡林現惟，也有想往國外挑戰的心，就勉勵他不要浪費每一天。」

潘辰武則分享，起初面對打法轉換相當不適應、陷入低潮期，在教練提點下，他逐漸習慣全力拚防守的角色，並透露林現惟是自己偶像，「他鼓勵我不要放棄，因為這條路很辛苦。」

114學年度HBL男子組複賽，尋求衛冕的松山今天迎戰三重商工，靠著潘辰武攻下13分、7籃板、4抄截領軍，搭配周昱陳挹注15分、8籃板，早早奠定勝基，終場以34分之差輕取對手，進帳複賽第2勝。