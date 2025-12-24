聽新聞
TPBL／得分榜第三保不住飯碗 戰神掰了洛夫頓
台北台新戰神今天宣布，考量團隊陣容配置，與洋將洛夫頓（Zach Lofton）達成協議，雙方終止合約。台新育樂總經理林祐廷感謝洛夫頓的投入與表現，「祝福他未來籃球生涯一切順利。」
洛夫頓前一場碰新竹御嵿攻城獅被吹出場，之後就在個人社群上傳一系列黑白照片和粉絲告別，已經為離隊留下伏筆；昨天深夜他更直接上傳搭乘飛機的照片，戰神發出他離隊公告前，他已在洛杉磯機場打卡。
洛夫頓本季加盟戰神共出賽9場，場均貢獻25分、4.3籃板與4.8助攻，具備穩定得分表現，在聯盟得分榜高居第三。洛夫頓離隊後，目前戰神陣中洋將為基德、威力斯、齊曼加與史東，球團表示，團隊將持續磨合，找出最適合的勝利方程式。
上周日客場拿下勝利的戰神，本周將作客台中，下次主場將於明年1月10日展開，為期兩周4場戰役，全力爭取每一場勝利。
