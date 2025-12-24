快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／得分榜第三保不住飯碗 戰神掰了洛夫頓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神洋將洛夫頓離隊。圖／戰神提供
戰神洋將洛夫頓離隊。圖／戰神提供

台北台新戰神今天宣布，考量團隊陣容配置，與洋將洛夫頓（Zach Lofton）達成協議，雙方終止合約。台新育樂總經理林祐廷感謝洛夫頓的投入與表現，「祝福他未來籃球生涯一切順利。」

洛夫頓前一場碰新竹御嵿攻城獅被吹出場，之後就在個人社群上傳一系列黑白照片和粉絲告別，已經為離隊留下伏筆；昨天深夜他更直接上傳搭乘飛機的照片，戰神發出他離隊公告前，他已在洛杉磯機場打卡。

洛夫頓本季加盟戰神共出賽9場，場均貢獻25分、4.3籃板與4.8助攻，具備穩定得分表現，在聯盟得分榜高居第三。洛夫頓離隊後，目前戰神陣中洋將為基德、威力斯、齊曼加與史東，球團表示，團隊將持續磨合，找出最適合的勝利方程式。

上周日客場拿下勝利的戰神，本周將作客台中，下次主場將於明年1月10日展開，為期兩周4場戰役，全力爭取每一場勝利。

籃球

延伸閱讀

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

TPBL／洛夫頓被吹出場無礙 戰神雙洋將飆54分退攻城獅

美國、烏克蘭新一輪和平磋商 魯比歐：不會強迫烏方接受協議

TPBL／戰神反撲功虧一簣 特攻3人得分破20分終止4連敗

相關新聞

籃球／NBA前鋒李凱爾變回美國人！ 中國男籃首次歸化大失敗

現年32歲的李凱爾（Kyle Anderson）是中國大陸男籃史上首位歸化球員，如今NBA官網已將李凱爾的國籍改為美國，外界認為，這次歸化以失敗收場。 李凱爾外曾祖父為廣東客家人，擁有八分之一中

TPBL／得分榜第三保不住飯碗 戰神掰了洛夫頓

台北台新戰神今天宣布，考量團隊陣容配置，與洋將洛夫頓（Zach Lofton）達成協議，雙方終止合約。台新育樂總經理林祐...

HBL／松山複賽首戰輕取開南 教練以F1提點球員心態

高中籃球聯賽HBL男子組複賽今天登場，衛冕軍松山高中克服首節落後劣勢，從第2節開始加強防守，終場以97比58逆轉開南高中...

TPBL／梓梓「燒聲」悠亞醬暖送喉糖 季後賽可望加碼應援

女神三上悠亞今天正式與夢想家球團簽約加入Formosa Sexy，而她昨天下機後就直奔練舞室與隊長梓梓一同練舞，梓梓也分...

TPBL／想體驗台灣麻辣燙 三上悠亞對馬建豪最有印象

女神三上悠亞今天與福爾摩沙夢想家簽約正式加入Formosa Sexy，並將在本周末就於台中洲際迷你蛋主場登場應援，談到這...

TPBL／受邀加入夢想家啦啦隊沒理由拒絕 三上悠亞下機直奔練舞室

夢想家球團今年再度邀請女神三上悠亞加入Formosa Sexy，在今天的媒體見面會上三上悠亞也透露，儘管平時自己就會有一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。