籃球／NBA前鋒李凱爾變回美國人！ 中國男籃首次歸化大失敗

聯合新聞網／ 綜合報導
李凱爾(右)。 美聯社
現年32歲的李凱爾（Kyle Anderson）是中國大陸男籃史上首位歸化球員，如今NBA官網已將李凱爾的國籍改為美國，外界認為，這次歸化以失敗收場。

李凱爾外曾祖父為廣東客家人，擁有八分之一中國血統，2023年7月正式取得中國歸化球員資格。李凱爾披上中國男籃戰袍後在世界盃出賽5場，戰績1勝4敗，第29名創隊史最差，也無緣參加巴黎奧運。

李凱爾當時場均13分、5.6籃板、3.4助攻，投籃命中率41.8%，三分命中率16.7%，與外界預期的水準有一段落差。李凱爾是一名球商頂級的前鋒，擁有出色防守能力及傳球意識，但缺乏身體素質及自主進攻手段，無法適時提供進攻火力給中國男籃。

如今NBA官網顯示，李凱爾已變成美國籍，消息一出立刻引發中國網友熱議，「本來就是雇傭軍，履行完合約拿完錢自然要回去」、「姓李的跟谷愛凌都是為錢而戰，你們一廂情願認為人家有愛國情懷」、「畢竟籃球這項運動不是只靠一個人就能改變」、「姚明當年披露李凱爾的歸化費很低，更多是為了情懷，應該感謝他的付出」。

NBA官網李凱爾變回美國籍。截圖自NBA官網
NBA官網李凱爾變回美國籍。截圖自NBA官網

籃球 Kyle Anderson

