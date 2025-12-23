HBL／松山複賽首戰輕取開南 教練以F1提點球員心態

高中籃球聯賽HBL男子組複賽今天登場，衛冕軍松山高中克服首節落後劣勢，從第2節開始加強防守，終場以97比58逆轉開南高中，教練葉韋喬以F1比喻提點球員心態。

松山帶著衛冕光環踏上HBL新賽季，沒想到複賽首戰開局被對手開南嚇出一身冷汗，一度陷入雙位數落後，所幸在教練葉韋喬提點下，慢慢找回防守強度，進而製造轉換快攻機會，逐漸擴大分差，最後以39分差輕取對手，為這次複賽開出紅盤。

此役松山共有6名球員得分達到雙位數，其中主力劉廷寬拿到全隊最高14分，而潘彥銘貢獻12分、4籃板、6助攻，曾在國中籃球聯賽JHBL締造「大四喜」、僅高一潘辰武則進帳11分。

葉韋喬接受媒體聯訪時表示，其實賽前球員狀況不錯，只是太有信心，導致首節一些決策較為粗糙，但他立刻交代把專注力放在場上，並提到身為衛冕軍心態不能鬆懈，不管對手是誰都不能開玩笑，「怎麼接受別人挑戰，是我們這一季最大的課題。」

葉韋喬更以一級方程式（F1）比喻，第1名永遠是所有人想超越的對象，隨時得擔心後面的人，而如何保持永遠的第1名，唯有做好基本功、認真看待團隊磨合，才有本錢挑戰內心最終目標，「我也常告訴自己得失心不要太重，畢竟成功只是一時，保持初衷避免迷失。」

南湖小巨人幸宇勝傷癒攻11分 笑稱感覺新鮮

高中籃球聯賽HBL南湖高中23日在複賽與高苑工商正面交鋒，其中南湖「小巨人」幸宇勝（中）傷癒復出攻下11分，終場南湖轟破百分輕取對手，在複賽首戰旗開得勝。高中體總提供

高中籃球聯賽HBL南湖高中「小巨人」幸宇勝今天傷癒復出攻下11分，幫助球隊以117比74擊敗高苑工商，他笑說感覺有點新鮮，並自評仍須時間找回場上節奏。

114學年度HBL男子組複賽今天在屏東體育館登場，上季躋身4強之列的南湖首戰與南部代表高苑工商正面交鋒，在U16亞洲盃台灣隊長王以勒狂轟全場最高26分，搭配謝宗恩挹注16分，隊長周佑承貢獻7分、5籃板、9助攻，早早鎖定戰果，終場轟破百分在複賽首戰旗開得勝。

值得一提的是，南湖「小巨人」幸宇勝在休賽季專心養傷，直到預賽結束才投入對抗訓練，這場複賽迎來本季首度亮相，他在僅上場15分鐘情況下，拿下11分、3籃板、2助攻，甚至上演「追魂鍋」，宣告正式重返HBL賽場。

幸宇勝賽後接受媒體採訪時表示，為了讓傷勢完全康復，選擇在暑假期間休養，沒有碰球快要3個月也是生涯最長休息時間，目前已經恢復接近9成，而他自評本季初登場「有點新鮮」，「還在找一些比賽感覺，沒意外接下來都會正常出賽。」

南湖教練吳正杰認為，幸宇勝太久沒有比賽，仍在適應比賽狀況，畢竟預賽後才開始對抗訓練，先讓他慢慢跟上節奏，不會設定時間限制，「相信以他的攻守能力，碰上實力接近對手越能發揮關鍵作用。」

幸宇勝在暑假參加運動品牌舉辦的1對1籃球錦標賽，而且打進在紐約登場的全球總決賽，即便最後止步4強，不過他提到收穫很多，尤其與很多身材恐怖的外國人對抗，讓他直呼：「知道這個世界很大。」