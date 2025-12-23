TPBL／梓梓「燒聲」悠亞醬暖送喉糖 季後賽可望加碼應援

女神三上悠亞今天正式與夢想家球團簽約加入Formosa Sexy，而她昨天下機後就直奔練舞室與隊長梓梓一同練舞，梓梓也分享「悠亞醬」在得知她感冒「燒聲」後，特別送上喉糖的暖心舉動，並直呼很期待這次的合作。

三上悠亞繼上季以一日啦啦隊身份加入Formosa Sexy，本季再度受邀加入Formosa Sexy並且將在6場主場賽事登場應援，也有望隨隊參與客場賽事。

對於與三上悠亞再次合作，梓梓也大讚「悠亞醬」的敬業與暖心，「昨天她一下飛機就來練舞，我也準備了護手霜送給她。不過在練完舞後她一直沒有離開，原來是她知道我感冒『燒聲』，特別請人去買了喉糖送給我，真的相當暖心。」

談到三上悠亞表示最擔心舞蹈問題，過去一周也密集的進行訓練，梓梓也大讚她對於舞蹈的掌握度相當驚人，包括開場舞、中場舞甚至是5、6支應援舞都已經熟悉。

而夢想家球隊策略發展總監王信凱也指出，儘管與三上悠亞的合作無法像是其他啦啦隊的韓援是以一整季的方式，但未來也會是票房表現決定下一季是否繼續合作，目前周末兩場賽事也僅剩下少許票未售出。

對於夢想家如果打進季後賽是否會與三上悠亞討論「加碼」應援，王信凱也直言，如果夢想家打進季後賽，球隊肯定會更有動力和立場來邀請她再度來台，「當然還是希望球迷能多多進場支持，促成更多女神應援的機會。」