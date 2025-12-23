TPBL／想體驗台灣麻辣燙 三上悠亞對馬建豪最有印象

女神三上悠亞今天與福爾摩沙夢想家簽約正式加入Formosa Sexy，並將在本周末就於台中洲際迷你蛋主場登場應援，談到這次再度來台應援，三上悠亞也透露想要在台灣嘗試近年在日本相當流行的麻辣燙，談到對於夢想家最有印象的球員，她也直言是2號的馬建豪。

三上悠亞繼去年以一日啦啦隊成員加入Formosa Sexy，今天則是正式與夢想家球團簽約成為Formosa Sexy的一員，除了在6場主場賽事登場外，也可望隨隊參與客場賽事。

談到上次來台一日應援，三上悠亞透露回到日本後，就有不少身邊朋友在看過她的應援影片後，直呼也要來台觀看台灣籃球賽事，被問到這次來台是否有想要體驗的美食時，三上悠亞也直言，除了火鍋外，就是在日本近年相當流行的麻辣燙，「日本現在麻辣燙很流行，也想吃吃看台灣麻辣燙。」

三上悠亞今天見面會上也特別秀了剛學的「糟糕」中文，被問到是否會計劃長期在台定居時，她則表示雖然日本仍有工作讓她無法這樣做，但這次來台時間和頻率肯定會更長，「之後將會常常來台灣，下個月就會來，也會待很久。」

對於上次來台應援對於夢想家哪位球員留下深刻印象，三上悠亞則點名了「2號」的馬建豪，「因為他很高大，球技也相當不錯。」