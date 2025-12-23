快訊

TPBL／受邀加入夢想家啦啦隊沒理由拒絕 三上悠亞下機直奔練舞室

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
三上悠亞正式加入Formosa Sexy。記者季相儒／攝影
三上悠亞正式加入Formosa Sexy。記者季相儒／攝影

夢想家球團今年再度邀請女神三上悠亞加入Formosa Sexy，在今天的媒體見面會上三上悠亞也透露，儘管平時自己就會有一些舞蹈經驗，但應援的舞蹈卻是相當不一樣，也是讓她感到最困難的部分，不過昨天她一落地後就在Formosa Sexy隊長梓梓陪伴下練習到下午五點，讓夢想家球團也大讚她的敬業程度。

三上悠亞繼上季以「一日啦啦隊」成員身份加入Formosa Sexy，今天則是與夢想家球團簽下加盟Formosa Sexy合約，不僅將在6場主場賽事中亮相，夢想家球團也在今天透露，三上悠亞也可望隨隊參與客場賽事，讓女神魅力可望遍及聯盟其他主場。

三上悠亞（右）正式加入Formosa Sexy。記者季相儒／攝影
三上悠亞（右）正式加入Formosa Sexy。記者季相儒／攝影

在今天媒體見面會上，三上悠亞也透露，這次收到來自夢想家球團的邀約後，絲毫沒有拒絕理由，「之前都是一日嘉賓加入啦啦隊，這次沒有想到可以正式加入，聽到時沒有任何拒絕理由，是非常開心。上一次跟團員接觸讓我覺得非常溫暖，大家對我非常好，很呵護和幫助我，讓我在接到球隊邀約時一口就答應，很期待跟大家一起共處。」

為了再度來台應援，三上悠亞也在一周前就透過Formosa Sexy提供給他的影片進行訓練，昨天一下飛機後也馬上到舞蹈室與隊長梓梓一同練舞，敬業度讓球團也喊讚。

三上悠亞也表示，雖然過去有過一些舞蹈經驗，但畢竟應援舞蹈很不同，也講求力道，所以也花了些時間練習，「在日本沒辦法體驗這樣一個啦啦隊工作，這次當啦啦隊期間最困難的事要呈現舞蹈部分，過去一周花很多時間練習。有點擔心體力問題，也特別做了肌力訓練。」

三上悠亞正式加入Formosa Sexy。記者季相儒／攝影
三上悠亞正式加入Formosa Sexy。記者季相儒／攝影

