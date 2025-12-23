TPBL／捍衛國王主場 沃許本奪單周MVP

新北國王上周在自家主場接連迎戰聯盟前段班桃園台啤永豐雲豹與新北中信特攻，不僅成功收下二連勝，也讓球隊戰績排名一口氣從第六名躍升至第四名；穩住戰局、影響勝負走向的，正是聯盟單週MVP新北國王洋將沃許本（Jason Washburn），他也獲得單周MVP肯定。

沃許本在兩場比賽中皆為陣中上場時間最久的球員，場均出賽36.6分鐘，在高強度對抗下仍繳出場均16分、12籃板、3助攻的成績單，展現穩定且高效率的場上影響力。雖然得分並非每場最高，但他在禁區卡位、籃板保護與防守溝通上的價值，成為國王攻防兩端最可靠的存在。

特別是在對戰新北中信特攻的「新北大戰」中，國王上半場一度落後多達16分，下半場吹起反攻號角後，沃許本與呂政儒聯手穩住節奏，逐步追回比分，最終完成關鍵逆轉，也為主場周末寫下最振奮人心的一勝。

不只是數據，更是撐起比賽的穩定度，沃許本長時間留在場上，持續提供能量與對抗，讓國王在關鍵周末保持競爭力，也成為球隊戰績攀升的重要推手，實至名歸拿下上周的單周MVP。