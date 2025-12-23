TPBL／三上悠亞選25號有可愛原因 不僅主場應援客場也有望隨隊

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
三上悠亞不僅將參與6場主場賽事應援，也有望隨隊參與客場賽事。記者季相儒／攝影
三上悠亞不僅將參與6場主場賽事應援，也有望隨隊參與客場賽事。記者季相儒／攝影

福爾摩沙夢想家在今天舉行最強外援三上悠亞媒體見面會，這也是她繼去年以「一日啦啦隊」成員加入Formosa Sexy後，再度來台為夢想家應援，而三上悠亞也在見面會上以中文向台灣球迷打招呼，而夢想家球隊策略發展總監王信凱也透露，三上悠亞不僅將在主場登場，也可能隨隊參與客場賽事。

三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，以充滿感染力的應援帶動全場氣氛，獲得球迷熱烈回響，今年夢想家球團也宣布邀請三上悠亞回歸Formosa Sexy，並將在12月27、28日，明年1月17、18日、3月25、27日在主場應援。

在今天記者會上，三上悠亞也表示，「非常感謝去年有一日嘉賓機會，上次來的時候感受到球場大家跟粉絲們的支持，讓我感到非常有自信。這次希望我在加入的時候，我是非常開心的，因為我正希望有機會能夠再來，聽到這消息是開心的，希望這次帶來更好表現給大家。」

對於選擇25號作為背號，三上悠亞也提出非常可愛的理由，「在日文的25是開心笑的意思，希望透過25號帶給大家開心與歡樂。」

而夢想家球隊策略發展總監王信凱也透露，三上悠亞這次不僅會參與6場主場賽事應援，也有機會隨隊參與客場賽事並在看台上為球隊打氣。

籃球 三上悠亞

