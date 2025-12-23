TPBL／最強日援三上悠亞回來了 周末夢想家主場登場熱力應援

福爾摩沙夢想家在今天舉行最強外援三上悠亞媒體見面會，這也是她繼去年以「一日啦啦隊」成員加入Formosa Sexy後，再度來台為夢想家應援，並將在6場主場賽事中登場。

三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，以充滿感染力的應援帶動全場氣氛，獲得球迷熱烈回響。她以日本偶像團體SKE48 出道，後續活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有廣大國際粉絲支持，近年亦跨足多元藝能活動與品牌經營，展現多元面向與個人魅力。

談及首次與台灣媒體公開見面，三上悠亞表示，「很期待在媒體見面會上和台灣的媒體朋友們正式見面，也謝謝大家一直以來的關心與支持。我會好好準備，期待在夢想家主場和大家一起感受最熱烈的應援氛圍。」

夢想家球團正式公佈三上悠亞主場應援班表。圖／取自夢想家官方ig

此次加入 Formosa Sexy，三上悠亞將於本季例行賽下列主場賽事登場應援：12/27、12/28、1/17、1/18、3/25、3/27。