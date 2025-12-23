快訊

三星新手機Galaxy S26系列2月發表「幾乎確定」！處理器這款也不同

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧今年關鍵時刻

世界盃男籃／對中國主場被改至第三地 籃協已回函爭取並維護我方權利

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊明年3月與7月將與中國大陸在主客場交手，但我國主場被FIBA改至第三地。 中央社
中華隊明年3月與7月將與中國大陸在主客場交手，但我國主場被FIBA改至第三地。 中央社

男籃世界盃亞太區資格賽中華隊明年3月與7月將與中國大陸在主客場交手，並在昨天傳出中華隊主場將改至第三地的菲律賓舉行，今天中華籃協也發出聲明強調，針對賽事改至第三地舉行，因為場地變更一事涉及層面甚廣，為能更明確的了解變動原因，中華籃協已正式信函向FIBA提出相關意見，並將爭取、維護我方權利。

中華籃協聲明如下：

 FIBA 國際籃總來信通知，中華隊2026/3/1主場比賽、及中國隊2026/7/6主場比賽地點，將變動於第三地進行。但因為場地變更一事涉及層面甚廣，為能更明確的了解變動原因，本會已正式信函向FIBA提出相關意見，並正式公文函報運動部此一狀況及當下進度。

因此項變動是由FIBA國際籃總中央委員會所做出的決議，FIBA也於收到本會所提意見後，告知將會正式書面回覆。在此期間本會將持續與FIBA、運動部保持連繫溝通，並做好充分準備，爭取並維護我方權利。

籃球

延伸閱讀

經典賽／若孫易磊、古林睿煬入選中華隊 火腿表態支持

籃球／世界盃資格賽對中國改到菲律賓？籃協：等FIBA回文

PLG／曾代表美國男籃打世資賽 洋基工程簽下強力前鋒喬治金 

籃球／FIBA確定放寬本土資格 籃協將努力爭取旅外優秀球員

相關新聞

籃球／世界盃資格賽對中國改到菲律賓？籃協：等FIBA回文

中華隊剛結束2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第一階段賽事，明年2月底將進行第二階段賽事，3月1日將在主場迎戰中國大陸隊...

TPBL／林書豪球衣退役儀式 瘦子擔任表演嘉賓

新北國王將於本周12月27、28日迎來上半季主場盛事「傳奇榮耀主題周」，今天正式公布28日「Linsanity Fore...

世界盃男籃／對中國主場被改至第三地 籃協已回函爭取並維護我方權利

男籃世界盃亞太區資格賽中華隊明年3月與7月將與中國大陸在主客場交手，並在昨天傳出中華隊主場將改至第三地的菲律賓舉行，今天...

TPBL／球星聯手做公益 義賣善款破十萬

聖誕節前夕，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）舉辦的聖誕公益義賣活動順利落幕，活動募得善款102800元，將全數捐贈予巴克幫...

PLG／林志玲登洋基方舟開幕戰嘉賓 攜手韓啦四皇引爆新竹籃球

洋基工程籃球隊將在本週12月27日至28日，於新竹市立體育館迎來成軍後首個主題週，以「方舟啟航：女神降臨篇」打造全新世代的職籃娛樂體驗。 繼上週宣布第四位韓籍球員加入後，球隊今日再投下震撼彈——

TPBL／補強進攻火力 特攻簽下洋將將貝奇

北中信特攻籃球隊持續補強外援戰力，球團今天宣布與美國籍大前鋒貝奇（Beau Beech）簽約，貝奇已於昨晚抵達台灣，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。