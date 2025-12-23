世界盃男籃／對中國主場被改至第三地 籃協已回函爭取並維護我方權利
男籃世界盃亞太區資格賽中華隊明年3月與7月將與中國大陸在主客場交手，並在昨天傳出中華隊主場將改至第三地的菲律賓舉行，今天中華籃協也發出聲明強調，針對賽事改至第三地舉行，因為場地變更一事涉及層面甚廣，為能更明確的了解變動原因，中華籃協已正式信函向FIBA提出相關意見，並將爭取、維護我方權利。
中華籃協聲明如下：
FIBA 國際籃總來信通知，中華隊2026/3/1主場比賽、及中國隊2026/7/6主場比賽地點，將變動於第三地進行。但因為場地變更一事涉及層面甚廣，為能更明確的了解變動原因，本會已正式信函向FIBA提出相關意見，並正式公文函報運動部此一狀況及當下進度。
因此項變動是由FIBA國際籃總中央委員會所做出的決議，FIBA也於收到本會所提意見後，告知將會正式書面回覆。在此期間本會將持續與FIBA、運動部保持連繫溝通，並做好充分準備，爭取並維護我方權利。
