TPBL／林書豪球衣退役儀式 瘦子擔任表演嘉賓
新北國王將於本周12月27、28日迎來上半季主場盛事「傳奇榮耀主題周」，今天正式公布28日「Linsanity Forever」林書豪球衣退休儀式表演嘉賓，邀請到華語嘻哈指標人物瘦子（E.SO）震撼降臨新莊城堡，以音樂致敬林書豪15年的傳奇旅程，讓這場榮耀之夜再添星光。
瘦子（E.SO）被視為華語饒舌圈最具影響力的代表人物之一，以嘻哈為創作核 心，靈活融合R&B、爵士、藍調等多元音樂元素，透過真實且極具態度的歌詞，將人生歷程與內在情感化為動人的旋律，感染無數歌迷；鮮明的音樂風格與強烈舞台存在感，也讓瘦子成為主流舞台的重要象徵。
此次受邀擔任林書豪球衣退休儀式表演嘉賓，瘦子（E.SO）將以音樂向 「Linsanity」精神致敬，攜手全場球迷一同回顧屬於林書豪的榮耀篇章，掀起新北國王「傳奇榮耀主題周」全城沸騰的聲浪，邀請球迷進場，一起見證林書豪傳奇生涯的永恆時刻。
