快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

關係持續緊張…46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2000班

籃球／世界盃資格賽對中國改到菲律賓？籃協：等FIBA回文

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
2027世界盃男籃亞洲區資格賽，中華男籃下一戰對決中國恐移至第三地舉行。 中央社
2027世界盃男籃亞洲區資格賽，中華男籃下一戰對決中國恐移至第三地舉行。 中央社

中華隊剛結束2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第一階段賽事，明年2月底將進行第二階段賽事，3月1日將在主場迎戰中國大陸隊，不過國際籃總（FIBA）上月底來文，告知備受矚目的「海峽大戰」將移師到第三地菲律賓進行，籃協秘書長李雲翔表示，目前仍持續溝通，等FIBA正式回文後將做統一說明。

亞洲區資格賽中華隊和日本、中國、南韓同組，每隊都會進行一場主場和客場交手，取前3隊晉級下一輪。中華隊第一階段碰日本吞連敗，明年2月26日將在主場迎戰南韓，3月1日和中國交手，不過官網顯示3月1日的場地是菲律賓馬尼拉的「Mall of Asia」場館，而非和南韓交手的新莊體育館。

籃協秘書長李雲翔表示，11月29日收到FIBA來文，被告知和中國的交手要移到第三地，第一時間就聯絡運動部，同時和FIBA詢問原因，「現在權利義務都未知，後來也有在線上會議和他們（FIBA）賽務負責人討論，不過一切要等到FIBA正式回文給我們才能決定。」

李雲翔表示，之前伊朗和伊拉克的對戰也是在第三地的黎巴嫩進行，若中華隊和中國交手確定在第三地，主場和客場的兩場比賽都會在第三地舉行。

籃球

延伸閱讀

戴資穎、麟洋配影響大 羽球人口超越籃球

PLG／林志玲登洋基方舟開幕戰嘉賓 攜手韓啦四皇引爆新竹籃球

籃球／U19籃球聯盟 聖誕盃「曼巴黃」奪冠 「要讓籃球成為我們的家」

南海噴水事件持續「隔空交火」…陸指菲顛倒黑白「賣慘」 菲國防部回應了

相關新聞

籃球／世界盃資格賽對中國改到菲律賓？籃協：等FIBA回文

中華隊剛結束2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第一階段賽事，明年2月底將進行第二階段賽事，3月1日將在主場迎戰中國大陸隊...

PLG／林志玲登洋基方舟開幕戰嘉賓 攜手韓啦四皇引爆新竹籃球

洋基工程籃球隊將在本週12月27日至28日，於新竹市立體育館迎來成軍後首個主題週，以「方舟啟航：女神降臨篇」打造全新世代的職籃娛樂體驗。 繼上週宣布第四位韓籍球員加入後，球隊今日再投下震撼彈——

TPBL／球星聯手做公益 義賣善款破十萬

聖誕節前夕，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）舉辦的聖誕公益義賣活動順利落幕，活動募得善款102800元，將全數捐贈予巴克幫...

TPBL／補強進攻火力 特攻簽下洋將將貝奇

北中信特攻籃球隊持續補強外援戰力，球團今天宣布與美國籍大前鋒貝奇（Beau Beech）簽約，貝奇已於昨晚抵達台灣，預計...

籃球／U19籃球聯盟 聖誕盃「曼巴黃」奪冠 「要讓籃球成為我們的家」

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟21日舉辦首屆「聖誕盃」季中錦標賽，最高層級GRINCH組冠軍賽形成「曼巴內戰」，最...

HBL／北一女率先晉8強 壽星張善筑許願連霸

114學年度高中籃賽HBL女甲級12強預賽，A組大勢已趨明朗，尋求三連霸的北一女，克服首節17：20落後的困難，次節回敬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。