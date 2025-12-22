籃球／世界盃資格賽對中國改到菲律賓？籃協：等FIBA回文

中華隊剛結束2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第一階段賽事，明年2月底將進行第二階段賽事，3月1日將在主場迎戰中國大陸隊，不過國際籃總（FIBA）上月底來文，告知備受矚目的「海峽大戰」將移師到第三地菲律賓進行，籃協秘書長李雲翔表示，目前仍持續溝通，等FIBA正式回文後將做統一說明。

亞洲區資格賽中華隊和日本、中國、南韓同組，每隊都會進行一場主場和客場交手，取前3隊晉級下一輪。中華隊第一階段碰日本吞連敗，明年2月26日將在主場迎戰南韓，3月1日和中國交手，不過官網顯示3月1日的場地是菲律賓馬尼拉的「Mall of Asia」場館，而非和南韓交手的新莊體育館。

籃協秘書長李雲翔表示，11月29日收到FIBA來文，被告知和中國的交手要移到第三地，第一時間就聯絡運動部，同時和FIBA詢問原因，「現在權利義務都未知，後來也有在線上會議和他們（FIBA）賽務負責人討論，不過一切要等到FIBA正式回文給我們才能決定。」

李雲翔表示，之前伊朗和伊拉克的對戰也是在第三地的黎巴嫩進行，若中華隊和中國交手確定在第三地，主場和客場的兩場比賽都會在第三地舉行。